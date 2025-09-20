Â¼¾å°¦²Ö¡¢Íòè½ºÚ¤é¡ØViVi¡Ù¥â¥Ç¥ë7¿Í¤¬¹ë²Ú¶¦±é¡¡È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌ¥Î»
¡¡¡ØViVi Ä¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö EXPO 2025 AUTUMN¡Ù²ñ¸«¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦WITH HARAJUKU HALL¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ØViVi¡Ù¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¼¾å°¦²Ö¡¢Íòè½ºÚ¡¢¤»¤¤¤é¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢Íºä¿´²Ö¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¢Â¼¾å°¦²Ö¡¢¤»¤¤¤é¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢Íºä¿´²Ö¤âÅÐÃÅ
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÈþÍÆ¡¢»Å»ö¡¢¼ñÌ£¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ZÀ¤Âå¤Î¥»¥ë¥Õ¥é¥Ö¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØViVi¡Ù¤¬2024Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£²óÅÐÃÅ¤·¤¿7¿Í¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥×¥Á¥é¥ó¥¦¥§¥¤EXPO¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ°¤ËÍò¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ä¿·¤·¤¤´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¡ØViVi¡Ù¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½é¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÍºä¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£7¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡ØViVi¡Ù¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ°ìÈÖÀèÇÚ¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡ÖÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤ÈÍê¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÍºä¤Ë¾Ð´é¤ò¸þ¤±¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
