¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï19Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÂÐ¤··Ð±Ä¤Î½ÅÍ×»ö¹à¤ËµñÈÝ¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤­¤ë¡Ö²«¶â³ô¡×¤ò»È¤¤¡¢¥¤¥ê¥Î¥¤½£¤Ë¤¢¤ë¹ÝÈÄ¹©¾ì¤ÎÁà¶ÈÄä»ß¤òÁË»ß¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ëÂ¦¤Ï¹©¾ì¤ÎÁà¶È¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÅö¼Ò¤ÎÌÜÉ¸¤Ï½ÀÆðÀ­¤Î°Ý»ý¤À¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÌ±´ÖÉôÌç¤Ë¤ª¤±¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î³ÈÂç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£