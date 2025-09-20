ÂçÃ«æÆÊ¿52¹æ¡ª¸½ÃÏ¼Â¶·¤¬Àä¶«¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬Ê¸»úÄÌ¤êÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×´ÑµÒÂç´¿À¼¤Î°ìÈ¯
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯9·î19Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊËÞÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î52¹æ¤òÊü¤Á¡¢¸½ÃÏÊüÁ÷ÀÊ¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡½2¤ÈÎôÀª¤Î5²ó¡£3ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤ÎÂ®µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ØÈô¤Ó¹þ¤àµÕÅ¾3¥é¥ó¡£¤³¤ÎÆü¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ëº¸ÏÓ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¹õÀ±¤ò¾Ã¤¹°ìÈ¯¤ËËþ°÷¤ÎËÜµò¤ÏÂçÇ®¶¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¼Â¶·¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ïº¸Íã¤Ø¡Ä¥´¡¼¡¼¡¼¥ó¥Ì¡ÊÆþ¤Ã¤¿¤¢¡Ë¡ª¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£ÂçÃ«¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÃç´Ö¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤¹¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤âËÜÎÝÂÇ¡£ºÇ¶¯¤Î1¡¢2ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤Î³èÌö¤Ë´ÑµÒ¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¡£¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸½ÃÏ¤Î¶½Ê³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ËÄÌ»»222¾¡¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ëÂº·É¤¹¤ëÂçÀèÇÚ¤Ø¤ÎÀËÊÌÃÆ¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£