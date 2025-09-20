¡ÚË½É÷·ÙÊó¡Û´ä¼ê¸©¡¦µÜ¸Å»Ô¡¢ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¢µ×»ü»Ô¡¢Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¢³øÀÐ»Ô¡¢ÂçÄÈÄ®¤Ê¤É¤ËÈ¯É½ 20Æü13:10»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å1»þ10Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷·ÙÊó¤òµÜ¸Å»Ô¡¢ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¡¢µ×»ü»Ô¡¢Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¡¢³øÀÐ»Ô¡¢ÂçÄÈÄ®¡¢»³ÅÄÄ®¡¢´äÀôÄ®¡¢ÅÄÌîÈªÂ¼¡¢ÉáÂåÂ¼¡¢ÌîÅÄÂ¼¡¢ÍÎÌîÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¼ê¸©¤Î³¤¾å¤Ç¤Ï¡¢20ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é21ÆüÌ¤ÌÀ¤Þ¤ÇË½É÷¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£µÜ¸Å»Ô
¢¢Ë½É÷·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡20ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é21ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡ÆîÅì
¡¦³¤¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s
¢£µ×»ü»Ô
¢£Î¦Á°¹âÅÄ»Ô
¢£³øÀÐ»Ô
¢£ÂçÄÈÄ®
¢£»³ÅÄÄ®
¢£´äÀôÄ®
¢£ÅÄÌîÈªÂ¼
¢£ÉáÂåÂ¼
¢£ÌîÅÄÂ¼
¢£ÍÎÌîÄ®
