ÂçÃ«æÆÊ¿ 2»î¹ç¤Ö¤ê52¹æ¡ªÄ¾¶á4»î¹ç¤Ç3ËÜ¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ë1ËÜº¹¡¢º£µ¨°úÂà¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÊû¤²¤ë°ì·â
¢£MLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë52¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÈËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¡É¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÁö¤ëK.¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê32¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë1ËÜº¹¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¹¥Ä´¤ÎÂçÃ«¡¢¤³¤ÎÆü¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿C.¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê37¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÀèÈ¯¤Ï5ÆüÁ°¤Î15Æü¤Ë¤âÂÐÀï¤·¤¿2021Ç¯¥µ¥¤¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Îº¸ÏÓ¡¦R.¥ì¥¤¡Ê33¡Ë¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï17ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ9»°¿¶¤È¶ì¼ê¤ÊÁê¼ê¡¢15Æü¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¢5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¹ßÈÄ¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢½¸Ãæ¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÂÇÀÊ¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Éé¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç8µå¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡£¥ì¥¤¤Ï1µåÌÜ¤âÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÕÊý¸þ¤Ø¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤òµß¤¦2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î52¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¡£Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç3ËÜÌÜ¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¥â¡¼¥É¤Ç¡ÈËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¡É¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÁö¤ëK.¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê32¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë1ËÜº¹¡¢5²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÊû¤²¤ë°ì·â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï154»î¹çÌÜ¤Ç52¹æ¤ËÅþÃ£¡£»Ä¤ê8»î¹ç¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×ºÆÉâ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁÀ¤¦¡£