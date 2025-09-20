¥·¥¹¥ìー¤«¤é¡È¥Ø¥¢ ¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡É¤Î¹á¤ê♡ÂÔË¾¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹ÅÐ¾ì
À¶¤é¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹¤È¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¦¥Ã¥Ç¥£ー¤ä¥¢¥ó¥Ðー¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¹á¤ê♡¥·¥¹¥ìー¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡È¥Ø¥¢ ¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¹á¤ê¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£È±¤Ë¤âÈ©¤Ë¤â¤Þ¤È¤¨¤ë¥ªー¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë½À¤é¤«¤¯¹á¤ê¡¢Èþ¤·¤¤Í¾±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÀè¹ÔÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤À¤±¤Î¸ÂÄêÂÎ¸³¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥¹¥ìー¤Î¿·ºî¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤Ï
¼«Á³¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¥È¥é¥¹¡¢¥ß¥â¥¶¤ä¥Ô¥ó¥¯¥Ù¥êー¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥ß¥É¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥à¥¹¥¯¤ä¥¢¥ó¥Ðー¤Î¥é¥¹¥È¥Îー¥È¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÍ¾±¤¤ò±é½Ð¡£
¥Ø¥¢ ¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ»¤¨¤ë¹á¤ê¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê♡¡Ö¥¢¥Ñ¥¬ー¥É¡×40¼þÇ¯µÇ°¤ÎÆÃÊÌ»õ¤ß¤¬¤¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¾¦ÉÊ¾ðÊó¤È²Á³Ê¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ö¥Ø¥¢ ¥ê¥Á¥å¥¢¥ë ¥ë ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡Ê¥ªー¥É¥¥ ¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡×
²Á³Ê¡§16,830±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÆÎÌ¡§100mL
¢¨¥«¥éーÅ¸³«¤Ï¤Ê¤·¡£¾å¼Á¤Ê¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë°¦ÍÑ²ÄÇ½¡£
Àè¹ÔÈ¯Çä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ
Á´¹ñÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢9/17¡Ê¿å¡Ë～9/23¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¶äºÂ»°±Û¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¹á¤ê¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡È¥Ø¥¢ ¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡É¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥É¥íー¥¤¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¢ö
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤ÇÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¹á¤ê¤ÇÅ»¤¦¿·¤·¤¤¼«Ê¬♡
¥·¥¹¥ìー¡È¥Ø¥¢ ¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡É¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¹á¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Ë¼«¿®¤ÈÆÃÊÌ´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£
È±¤Ë¤âÈ©¤Ë¤âÅ»¤¨¤ë¥Þ¥ë¥Á¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥ª¥ó¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤òÈþ¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£Àè¹ÔÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°ìÂÀè¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¹á¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©