¡ã²È»ö¤Ï½÷¤Î»Å»ö¡äµÁ¼Â²È¤òË¬Ìä¡¢µÁÉã¤Î»Ñ¤Ë°¢Á³¡ÖÄâ¼ç´ØÇò¤Ï¡Ä¡©¡×ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤Ë´À¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥Þ¥Á¥³¡Ê30Âå¡Ë¡£É×¤Î¥¸¥å¥ó¥¤¥Á¡Ê30Âå¡Ë¤ÈÂ©»Ò¤Î¥¿¥¯¥Þ¡Ê4ºÐ¡Ë¤ÈÊë¤é¤¹¥Ñ¡¼¥È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤Æ6Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢²È»ö¤â»Ò°é¤Æ¤â»ä¤¬°ì¿Í¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÄâ¼ç´ØÇò¡×¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¡Ö²È¤Î¤³¤È¤Ï½÷¤Î»Å»ö¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤ÏÀèÆü¾º¿Ê¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¼ýÆþ¤ÎÂ¿¤µ¤ò½â¤Ë²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÉ×¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¥¤¥éÎ©¤Á¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
µï´Ö¤ËÄÌ¤µ¤ì¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤ÎµÁÉã¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
µÁÊì¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤¿µÁÉã¤Ï¡¢¼êºÝ¤è¤¯Ä´Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏµÁÉã¤Î¤³¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¤³¤Î¾õ¶·¤Ë°ìÈÖ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉ×¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¬»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢É×¤ÎÌÜ¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£°ÊÁ°É×¤Ï¡¢µÁÉã¤Î¤³¤È¤ò¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÄâ¼ç´ØÇò¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÉã¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¡×¤È¤â¡Ä¡Ä¡£É×¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤ëµÁÉã¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ÎµÁÉã¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ëº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÁÊì¤¬¾éÃÌ¤Ç¸À¤Ã¤¿¡Ö¤´ÈÓ¤°¤é¤¤ºî¤Ã¤Æ¤è¡×¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¡¢µÁÉã¤ÏÎÁÍý¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤ÏµÁÊì¤Î¤ªÊÛÅö¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤ÈµÁÉã¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÎÁÍý¤Î»Å¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ã¤¤¿·º§É×ÉØ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤âµÁÉã¤ÏÎÁÍý¤ò¡È¼êÅÁ¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡É¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¶Ã¤¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ´¶¿´¤·¤¿¤·¡¢µÁÊì¤ÈµÁÉã¤Î´Ø·¸¤òÁ¢¤Þ¤·¤¯¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÎÉ×¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤ëµÁÉã¤È¤Ï°ã¤¦»Ñ¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦¼Ñ¤¿¤Þ¤´¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó
