¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¼éÈ÷Éüµ¢¤·¤¿ÌøÅÄÍª´ô¤Î1·³Éüµ¢¤á¤É¸ì¤ë
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê20Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢19Æü¤Ë¼ÂÀïÉüµ¢¸å½é¤á¤Æ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿ÌøÅÄÍª´ô¤Î1·³Éüµ¢¤Î¤á¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÅÄ¤ÏÆ±Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦ºå¿ÀÀï¤Ç¡Ö2ÈÖº¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï20Æü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö±ÇÁü¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤·¤¢¤·¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤¤¤¤Æü¤Ï¤¢¤ì¤¯¤é¤¤Æ°¤±¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡17Æü¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¼«¤éÃÞ¸å¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÌøÅÄ¤È1·³Éüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£´°Á´¤ËÂÎÎÏ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤«¤é1·³¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤á¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£