ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡¡¥í¥±Ãæ¡Ö¶«¤ÓÀ¼¤¬µ¯¤¤ë¤Û¤É¡×Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î»ëÄ°Î¨¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê84¡Ë¤¬20Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£½µÌÚÍËÆü¤Ë¡ØÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÎ¹¡Ù¤Î¥í¥±¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç´ó¤êÆ»¤ÎÎ¹¡×¡ÊÆüÍË¸å3¡¦20¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿ÆÁ¸÷¡£ºî²È¤Î°¤Àîº´ÏÂ»Ò»á¤È¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤È¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥±¤Ç¤ÏÃÛÃÏ¤äÅìµþ¥¿¥ï¡¼¡¢¸¶½É¤Ê¤É¤ò½ä¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤È¤Î¸òÎ®¤â¤¢¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¡£³¹¤òÊâ¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¶«¤ÓÀ¼¤¬µ¯¤¤ë¤Û¤É¡×¹âÅè¤Ø¤Î´¿À¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²þ¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î»ëÄ°Î¨¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ËÜ¿Í¤òË«¤á¤¿¤È¤³¤í¡Ö¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¤³¤ì¤«¤é»ß¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡£¥Ï¥¹¥¡¼¤ÊÀ¼¤Ç»õÀÚ¤ì¤¬¤¤¤¤¤À¤í¡£Á´Éô¥¦¥½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤¿¤éÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬¡£ÏÃ¤Î¹½À®¤â¤¦¤Þ¤¤¤·»Ð¸æÈ©¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡Ä¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£