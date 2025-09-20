¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ÎÍòè½ºÚ¡¢ºÇ¤â¡È¤Á¤Ï¤ä¤Ö¤ë¡É¡ØViVi¡Ù»£±Æ¤ò¹ðÇò¡Ö²áµî¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÍòè½ºÚ¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØViVi Ä¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö EXPO 2025 AUTUMN¡Ù²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Íò¤¬¡¢¡ØViVi¡Ù¤Î»£±Æ¤ÇºÇ¤â¡È¤Á¤Ï¤ä¤Ö¤ë¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ØViVi Ä¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö EXPO 2025 AUTUMN¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÈþÍÆ¡¢»Å»ö¡¢¼ñÌ£¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ZÀ¤Âå¤Î¥»¥ë¥Õ¥é¥Ö¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØViVi¡Ù¤¬2024Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Æ±»ï¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¼¾å°¦²Ö¡¢Íò¡¢¤»¤¤¤é¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¤µ¤¯¤é¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥Þ¥óÍ·¼·¡¢»¨²ì¥µ¥¯¥é¡¢Íºä¿´²Ö¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ý¤á¤°¤ê¡Ý¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Íò¤¬·Ð¸³¤·¤¿»£±Æ¤ÇºÇ¤â¡È¤Á¤Ï¤ä¤Ö¤ë¡É¡Ê¡ÖÀª¤¤¤¬·ã¤·¤¤¡×¡Ö¹Ó¡¹¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¡Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌä¤ï¤ì¤¿¡£Íò¤Ï¡Ö°¦²Ö¤Á¤ã¤ó¤È2¿Í¤ÇÉ½»æ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯´¨¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£³°¤Ç0ÅÙ¤ò²¼²ó¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÃæ¡¢¥¥ã¥ß1Ëç¤Î¤è¤¦¤ÊÉþÁõ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£É½¸½¤¬Àµ¤·¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡»£±ÆÃæ¤Ë¤Ï¡Ö»£¤ê¤¤ë¤¾¡ª¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤À¤ó¤À¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¥×¥í°Õ¼±¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Â¼¾å¤â¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»£±Æ¤À¤è¤Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶¦´¶¡£Íò¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¥¤¥Á´¨¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
