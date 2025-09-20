ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬µÕÅ¾ÃÆ¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¥Ï¥°¡¡°úÂà¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤¿¤¨¤ë¥¢¡¼¥Á¤ËËÜµòÃÏÂçÇ®¶¸¡¡52¹æ¤Ç¥È¥Ã¥×¤È1ËÜº¹¡¡
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹-¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬º£µ¨Âè52¹æ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
1ÈÖ¡¦DH¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢2¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ2ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢153¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
µÕÊý¸þ¤ØÂÇ¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÅö¤¿¤ê¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.3¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥370¥Õ¥£¡¼¥È(Ìó112.8¥á¡¼¥È¥ë)¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç4-2¤È¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤·1-2¤Ç¹ßÈÄ¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ÎÉé¤±¤ò¾Ã¤¹¸«»ö¤Ê°ìÈ¯¤ËËÜµòÃÏ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ò1¼þ¤¹¤ë¤ÈÃç´Ö¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤È¥Ï¥°¤Ç·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨52ËÜÎÝÂÇ¤È¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤Î53ËÜ¤Ë1ËÜº¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£