¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬º£µ¨Âè52¹æ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£

1ÈÖ¡¦DH¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢2¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ2ÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢153¥­¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£

µÕÊý¸þ¤ØÂÇ¤Ã¤¿Âç¤­¤ÊÅö¤¿¤ê¤ÏÂÇµåÂ®ÅÙ100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.3¥­¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥370¥Õ¥£¡¼¥È(Ìó112.8¥á¡¼¥È¥ë)¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç4-2¤È¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤·1-2¤Ç¹ßÈÄ¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ÎÉé¤±¤ò¾Ã¤¹¸«»ö¤Ê°ìÈ¯¤ËËÜµòÃÏ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ò1¼þ¤¹¤ë¤ÈÃç´Ö¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤È¥Ï¥°¤Ç·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤ì¤Çº£µ¨52ËÜÎÝÂÇ¤È¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤Î53ËÜ¤Ë1ËÜº¹¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£