¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/20¡Û½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè126ÏÃ¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£ÅÄÈþºù¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡¢É×ÉØÌò¤ÇÌ©Ãå
Ä«¥É¥éÂè112ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¾®¾¾Äª¤ÎÉ×ÉØ¤¬¥â¥Ç¥ë¡£²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤¿ÇÈÍðËü¾æ¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£
¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¤òº£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×¤Ç¤¢¤ëÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¤ë¡£
¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤¬»£¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Ã¤½¤êÍè¤Æ¤¤¤¿ÅÐÈþ»Ò¡Ê¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ë¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Î¤Ö¡¢ÅÐÈþ»Ò¡¢±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤¬Î¹¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
½ÐÈ¯Á°Ìë¡¢½é¤á¤ÆÌø°æ²È¤ËÇñ¤Þ¤ëÅÐÈþ»Ò¤ÈÉÛÃÄ¤òÊÂ¤Ù¤Æ²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ó¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ÇÅÐÈþ»Ò¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£Î¹¹Ô¤«¤éÌá¤ê¡¢¥«¥á¥é¤ò¼ê¤Ë¼Ì¿¿²°¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ö¤Ï¡¢Å¹¼ç¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¢¡º£ÅÄÈþºù¼ç±éÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×
¢¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Âè126ÏÃ¡¿9·î22Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷
