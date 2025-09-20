¡ÚÂ®Êó¡Û»³·Á¸©Äá²¬»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¥¯¥ÞÊá³Í¡¡¼þÊÕ¤Ç20Æü¸áÁ°¤ËÌÜ·âÁê¼¡¤°¡¡Ì±²È¤ÎÄí¤Ë¤â¿¯Æþ¡¡
20Æü¸áÁ°¡¢»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¤ËÊá³Í¤µ¤ì¡¢¿Í¤ä·úÊª¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Äá²¬»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢20Æü¸áÁ°10»þ¤´¤íÄá²¬»ÔÀÚÅºÄ®¤ÎÀÖÀî¤ÎÅÚ¼ê¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤Î1Æ¬¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ï»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡¢ÊõÄ®¤äËö¹Ä®¤Ê¤É¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»ÔÆâ¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ6·ï¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥¯¥Þ¤¬JRÄá²¬±Ø¤Ë¶á¤¤¶ÓÄ®¤ÎÌ±²È¤ÎÄí¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤ÈÎÄÍ§²ñ¤¬ÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢¿Í¤ä·úÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£