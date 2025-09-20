¡Ö¼Â¹Ô¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡×¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢»²±¡Áª¡Ö¸øÌó¡×£²Ëü±ßµëÉÕ¤Ë¸ÀµÚ¡Ä¡ÖÁíºÛÁª¡×½ÐÇÏ²ñ¸«
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª£²£°£²£µ¡×¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¾®Àô»á¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÊÔÀ®¤·¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ê¤É¤Î¸øÌó¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ÇÊª²Á¹âÂÐºö¤ò½ä¤ê¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬£²Ëü±ßµëÉÕ¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ±²ó¤¹¤ë¤Î¤«¡©·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¾®Àô»á¤Ï¡Öº£²ó¡¢µëÉÕ¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬»²±¡Áªµó¤Ç£²Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤ò²æ¡¹¤Ï¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÌóÂ«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´»¿Æ±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌîÅÞ¤«¤é¤âÈ¿ÂÐ¤¬½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ëÃæ¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¡¢£²£°£°£°±ß¤ÇÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤ÇËÜÅö¤ËÀ¸³è¤Ë¶ì¤·¤¤Êý¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤½¤Î»×¤¤¤Ïº£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÏÌîÅÞ¤È¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¶¨µÄ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¸½¼Â¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£