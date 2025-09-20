ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢2Àï¤Ö¤ê52¹æµÕÅ¾3¥é¥ó Ä¾¶á5Àï3È¯¤Ç¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë1ËÜº¹ ¥¥ó¥°ÌÔÄÉ¤Î¹ë²÷ÃÆ¤ËËÜµòÃÏÁûÁ³ ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¹õÀ±¾Ã¤¹¡íÀËÊÌ¡í¥¢¡¼¥Á
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î19Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤â¾Ð´é¡ªÂçÃ«¡¢·àÅª52¹æÃÆ¤Çµå¾ìÊ¨Æ¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë52¹æ3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤Ç4¡¼2¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¢18Æü¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£9·î¤Ï¤³¤ì¤Ç7ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¥ó¥°Áè¤¤¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Î56ËÜ¤Ë4ËÜº¹¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç53ËÜ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë1ËÜº¹¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡5²óÎ¢¡¢1¡¼2¤È1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È2¡¼2¤«¤é¤Î5µåÌÜ¤Î³°³Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.2¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥370¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó112.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë°ì·â¤Ï¡¢5²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Î¡ÈÉé¤±¡É¤ò¾ÃÌÇ¤µ¤»¤ë¥¢¡¼¥Á¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¤ò´Ó¤¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óËÜµòºÇ½ªÅÐÈÄ»î¹ç¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëµÕÅ¾¤Î¡ÈÀËÊÌ¡É3¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î»î¹ç¤òÁ°¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç141»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢150»î¹ç¡¢579ÂÇ¿ô164°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.283¡¢51ËÜÎÝÂÇ¡¢95ÂÇÅÀ¡¢138ÆÀÅÀ¡¢19ÅðÎÝ¡¢½ÐÎÝÎ¨.395¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.617¡¢OPS1.011¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à154»î¹çÌÜ¤Ç¤Î52¹æ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó54.7ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥óµÏ¿¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î54ËÜ¤ò¼ÍÄø¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¸ÊºÇÂ¿µÏ¿¤Î¹¹¿·¤È¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë