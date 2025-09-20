¡È¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡ÉÄ¹ÃË¤¬ÏÃÂê °æ¥Î¸¶²÷É§¤ÎºÊ¡¦À¥¸ÍÄ«¹á¡Ê48¡Ë¡¢³¤¤Ç¥Ñ¥é¥»¡¼¥ê¥ó¥°¤òËþµÊ¤¹¤ëÆ°²è¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡Ê48¡Ë¤¬¡¢²Æ¤Î³¤¤Ç¥Ñ¥é¥»¡¼¥ê¥ó¥°¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¥¸ÍÄ«¹á¡¢¡È¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤ÈÏÃÂê¡¦Ä¹ÃË¡õÄ¹½÷¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2007Ç¯¡¢¸µV6¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢15ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢11ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÀ¥¸Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤ÎÆü¾ï¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Î±³ØÀè¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼«Âð¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯Ä¹½÷¤Î»Ñ¡¢º½ÉÍ¤Ç¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥Ñ¥é¥»¡¼¥ê¥ó¥°Ãæ¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á
¡¡9·î19Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î²Æ¥Ñ¥é¥»¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤á¡¼¡¼¡¼¤Ã¤Á¤ã ¤µ¤¤¤³¡¼¤Î¤Ê¤¬¤á¤Ã ¶õ¤¬¥¥ì¥¤ ³¤¤¬¥¥é¥¥é ºÇ¹â¤Î²Æ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö·Ê¿§¤¹¤´¤Ã ¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë