¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè10ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Î¥Ê¡¦¥æ¥ó¥½¡Ê15ºÐ¡Ë¤¬Ã¦Íî¤·¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤¯¡×ºÇÇ¯¾¯¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¥æ¥ó¥½¤ò°Ï¤àÃç´Ö¤¿¤Á
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤ÎÌö¿Ê¤Ë¡Ö¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß
¡¡Âè10ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢24¿Í¤ÎÎý½¬À¸Ãæ16¿Í¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂè3²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥æ¥ó¥½¤Ï22°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤ÇÃ¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æ¥ó¥½¤ÏºÇÇ¯¾¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Ëè²ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Îý½¬À¸¡£¡ÖXXL¡×¡ÖSugar HIGH¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¿¶ÉÕÁÏºî¤ò¸£°ú¤·¤ÆÇ¯¾å¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Íî¤ÁÃå¤¤È¹¤¤»ëÌî¤âÊ»¤»»ý¤Á¡¢1ÂÐ1¥é¥ó¥¯¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Î¥Û¡¼¡¦¥·¥ó¥í¥ó¡Ê20ºÐ¡Ë¤¬¥ß¥¹¤ò¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢Î¨Àè¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤À¼¤ò³Ý¤±¤ë»Ñ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡Ã¦Íî¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÊòÁ³¤È¤¹¤ë¥æ¥ó¥½¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Ã¦Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ï¥Ì¥à¡Ê20ºÐ¡Ë¡¢¥Þ¥µ¥È¡Ê21ºÐ¡Ë¤é¤È¸ª¤òÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤ò¤Í¤®¤é¤¦¡£¥æ¥ó¥½¤Ï¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÎ¥¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¼ä¤·¤½¤¦¤ËÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¡£
¡¡¤Ä¤¤¤ËÊÌ¤ì¤Î»þ¡£¥æ¥ó¥½¤ÏÇ¯¾å¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÊú¤¤·¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÉ¡¤ò¤¹¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¥·¥ó¥í¥ó¤Ï¡¢¥æ¥ó¥½¤Î´é¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¤³¤ß¡ÖÉ¡¿å¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ËÎÞ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¡©µã¤«¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¾Ð´é¤ÇÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éËÍ¤Ï¤³¤³¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¥æ¥ó¥½¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âºÇ¸å¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÈá¤·¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÎÞ¤È¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö»Ò¶¡¤ß¤¿¤¤¤Êµã¤´é¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤ª¡×¡Ö¥æ¥ó¥½¤Ï²½¤±¤ë¡×¡ÖÀäÂÐ¤¹¤´¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë