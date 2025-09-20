ÆÚ¤³¤Þ¡¦Æ¦Éå¡¦Æ¦ÉÄ¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥³¥¹¥ÑßÖ¤á¡ª¡ÖÆ¦Éå¤Î¤¦¤Þ±ö¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡×¡ÚÀáÌó¤ª¤«¤º¡Û
²Æ¤Ë½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÀáÌó¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î¿©Âî¤ÎÌ£Êý¤¬¡¢¡ÖÆÚ¤³¤Þ¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¿Íµ¤ÎÁÍý²È¤Ï¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ü¡ÖÆù1¤Ä¡×¤Ç¤Ê¤Ëºî¤ë¡© ÎÁÍý²È5Ì¾¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÂç¸ø³«¡ª
º£Æü¤Ï1Ç¯Ãæ°ÂÄê¤·¤Æ°Â¤¤¡ÖÆ¦ÉÄ¡×¤È¡ÖÆ¦Éå¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±ö¤ÇßÖ¤á¤Æ¡ÖÆ¦Éå¤Î¤¦¤Þ±ö¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡×¤Ë¡£»Å¾å¤²¤Ëºï¤ê¤¬¤Ä¤ª¤òº®¤¼¤ë¤È¡¢É÷Ì£¤¬³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡ª
▷¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
»ÔÀ¥±Ù»Ò¤µ¤ó
¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î±Ä¶È¤«¤éÎÁÍý¤ÎÀ¤³¦¤ØÅ¾¿È¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æºî¤ê¤ä¤¹¤¤²ÈÄíÎÁÍý¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢½ñÀÒ¤ä»¨»ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram @ichise_etsuko
¢£¡ÖÆ¦Éå¤Î¤¦¤Þ±ö¥Á¥ã¥ó¥×¥ë¡¼¡×
¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Æ¦Éå¤Î¿åÀÚ¤ê¤Ï¥ì¥ó¥¸¤Ç¼ê·Ú¤Ë
¡¦Æ¦Éå¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¤¤Æ
¡¦»Å¾å¤²¤Ëºï¤ê¤¬¤Ä¤ª¤òº®¤¼¤ÆÉ÷Ì£¥¢¥Ã¥×¡ª
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡Ä100g
¤â¤á¤óÆ¦Éå¡Ä1Ãú(Ìó300g)
Æ¦ÉÄ¡Ä1ÂÞ
ºï¤ê¤¬¤Ä¤ª¡Ä¾®1ÂÞ(Ìó2g)
±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡¢¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Æ¦Éå¤Ï¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤ÇÊñ¤ß¡¢Ä¾·ÂÌó20cm¤ÎÂÑÇ®»®¤Ë¤Î¤»¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤º¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê600W¡Ë¤ÇÌó2Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÆÇ®¤ò¤È¤ë¡£¿å¤±¤ò¤¤ê¡¢°ì¸ýÂç¤Ë¤Á¤®¤ë¡£¿å¤±¤ò¿¡¤¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/3¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£Æ¦ÉÄ¤ÏÄ¹¤µ¤ò3ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡£ÆÚÆù¤Ë±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤¹¤ë¡£Æ¦Éå¤òÆþ¤ì¡¢»þ¡¹Å¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç2¡Á3Ê¬¾Æ¤¯¡£Æ¦Éå¤òÃ¼¤Ë´ó¤»¤ÆÆÚÆù¤ò¹¤²Æþ¤ì¡¢¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤é¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
3. Æ¦ÉÄ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤·¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢ºï¤ê¤¬¤Ä¤ª¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
¡Ê1¿ÍÊ¬272kcal¡¢±öÊ¬1.4g¡Ë
¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡áÀÆÆ£µ×Èþ»Ò
