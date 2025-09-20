Ž¢Ì¤Íè¤Î¸À¸ì¤ÏÆüËÜ¸ìŽ£Êì¤Î°ì¸À¤Ç³«¤±¤¿ËÝÌõ¿ÍÀ¸
ÆüËÜ¸ìËÝÌõ²È¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ñ¥ë¥á¤µ¤ó¤È¡¢½ñºØ¤òµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊâ¤²ó¤ë°¦Ç¤Î¿å¡Ê¤ß¤º¡Ë¤¯¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û°¦Ç¡¦¿å¤¯¤ó¤¬¥Ç¥¹¥¯¤Çµº¤ì¤ë»Ñ¤â¡ª¡¡¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Î½ñºØ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
ÆüËÜÊ¸³Ø¤ÎËÝÌõ¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷À¤¬¤¤¤ë¡£µÈËÜ¤Ð¤Ê¤Ê¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¡Ä¡Äï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤ÎÆüËÜºî²È¤ä»í¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ø¤È¶¶ÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ñ¥ë¥á¤µ¤ó¡£
¡ÖÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Ì¤Íè¤Î¸À¸ì¤À¤«¤é¡×
2025Ç¯¤Îº£¤«¤é55Ç¯Á°¤ÎÂçºåËüÇî¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1970Ç¯¡¢Êì¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¸ìËÝÌõ²È¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö»°ÅçÍ³µªÉ×ËÝÌõ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëËÝÌõ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Î¿ô´ñ¤ÊËÝÌõ¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
1¹Ô¤ÎËÝÌõ¤Ë¿ôÆü¤«¤±¤ë¤³¤È¤â
¥Ñ¥êº¸´ß¤Î¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ë¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Î»Å»öÉô²°¤Ï¤¢¤ë¡£ËÜ¤ä»ñÎÁ¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÌµÂ¤ºî¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤³¤Î½ñºØ¤«¤é¡¢¿ô¡¹¤ÎÆüËÜÊ¸³Ø¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ËÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Î¾å¤Ë¡¢°¦Ç¤Î¿å¡Ê¤ß¤º¡Ë¤¯¤ó¤¬Èô¤Ó¾è¤ë¡£¡ÖÈà¤Ï¤è¤¯¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÈô¤Ó¾è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÝÌõ¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤òÊ¬¤±¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡Ö1¹Ô¤ÎËÝÌõ¤Ë¿ôÆü¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¸ì¤ë¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢1986Ç¯¤«¤éÆüËÜÊ¸³Ø¤ÎËÝÌõ²È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤ËÊ¸³Ø¤Ø¤Î°¦¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤ê¡¢1Ã±¸ì¡¢1¹Ô¤ÎËÝÌõ¤Ë¿¼¤¯»×¹Í¤ò½ä¤é¤¹¡£¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¿»Æ©¤·¤¿¸½Âå¡¢¤À¤¬¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎËÝÌõ¤È¤Ï¸úÎ¨¤ÎÄÉµá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤Î³¤¤Ë¿¼¤¯Àø¤ê¹þ¤ß¡¢ºî²È¤Îº²¤ÈÆÉ¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°±Ä¤ß¤Ê¤Î¤À¡£
»Å»ö¾ì¤ÎÁë¤ÏÆîÀ¾¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸á¸å¤«¤éÌÀ¤ë¤¤Æüº¹¤·¤¬Æþ¤ë¡£²È¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëËÝÌõ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤ë°¦Ç¡Ö¿å¤¯¤ó¡×¤Ï¡¢¿§¹ç¤¤¤Î¤»¤¤¤«¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿æ¤Î©¤Æ¤Î¤´ÈÓ¤Çºî¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÈà´ß²Ö¡×¡ÖÆÃµÞÇòÄ»¡×¤É¤¦Ìõ¤¹¡©
¡ÖÎÁÍý¤Ë¤âÌ£ÉÕ¤±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÝÌõ¤Ë¤ª¤±¤ëÌ£ÉÕ¤±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤³¤ì¤Ï¥É¥Ë¥ß¥¯¤µ¤ó¤¬²áµî¤ËËÝÌõ³Ø¤Î¼ø¶È¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¡¢À¸ÅÌ¤ØÌä¤¤¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤À¡£
¡ÖËÝÌõ¤ËÂçÀÚ¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¢¤½¤ì¤Ïºî²È¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ç¤¹¡×
¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤ÆÊ¹¤Æþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤«¤é³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ëºî²È¤Î°ìÈÖÎÉ¤¤ÆÉ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¹Ô¤ÎËÝÌõ¤Ë¿ôÆü¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖÈà´ß²Ö¡×¡£¤³¤Î²Ö¤ÎÌ¾Á°¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌõ¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î»ý¤Ä¾ð½ï¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤·¤¯¤Ï¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÆÃµÞÇòÄ»¡×¤È¤¤¤¦ÅÅ¼Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡©
¤Þ¤º¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃµÞ¤¬¼Âºß¤¹¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¡£¾®Àâ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÇòÄ»ºÂ¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¤Ò¤é¤á¤¯¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ä´¤Ù¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼·Í¼¤ÎÅÁÀâ¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¡ÖÆüËÜ¤Î¿¥É±¤ÈÉ§À±¤ÎÊª¸ì¤È¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÆÉ¤ß¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤À¤á¤À¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»þ¡¹ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë¡¢2¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ÆÌõ¤·¡¢¥Ñ¥êºß½»¤ÎÆüËÜ¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤ÄËÝÌõÃç´Ö¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¡£
¤Þ¤ë¤ÇÆæ²ò¤¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢1¹Ô¤ÎËÝÌõ¤Ë¿ôÆü¡¢1¾Ï¤òÌõ¤¹¤Î¤Ë¿ô¥«·î¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯³Ú¤·¤¤¡£¡ÖÄùÀÚ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÀ¸ËÝÌõ¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¸À¤¦¡£
Àººº¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸¾Ï¤¬»ý¤Ä¥ê¥º¥à¤ä²»³ÚÀ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÊ¿°×¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇËÜ¼ÁÅª¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡£
¡ÖAI¤ÎÂæÆ¬¤ÏÂç»´»ö¡×¤À¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð»°ÅçÍ³µªÉ×¤Ï¸Å¤¤´Á»ú¤ä¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ã±¸ì¤ò¤ï¤¶¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AI¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤ÎÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¼½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸Å¸ì¤ä¡¢»È¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿1¸ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤³¤½¤¬ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤ò·Áºî¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î¡ÖÍÉ¤é¤®¡×¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï²¿Æü¤â¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¡£
º£¤â¸½Ìò¤Î¸Å¤¤¼½ñ¤¬¡¢Ç¤ÎÌÓ¤ËËä¤â¤ì¤Æ¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËÌµÂ¤ºî¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Öºî²È¤Î°Õ¿Þ¤Þ¤ÇÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤¦¤Þ¤¤ËÝÌõ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆÉ¼Ô¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ê¡¢ºî¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤¬´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ËËÝÌõ¤ò¹Í¤¨È´¤¯¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¾¾ÈøÇÎ¾Ö¤ÎÇÐ¶ç¡Ö¸ÅÃÓ¤ä ³¿Èô¤Ó¹þ¤à ¿å¤Î²»¡×¤Î17¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÌõ¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òÀ¸ÅÌ¤Ë¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÌõ¤È°ìÈÖ·ù¤¤¤ÊÌõ¤òÁª¤Ð¤»¤ë¡£ºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ´¶³ÐÅª¤Ë¹¥¤¤«·ù¤¤¤«¡£¤½¤Î¸å¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£¡Ö¤½¤³¤«¤éÊ¸¾Ï¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
ËÜ¤òÃµ¤¹¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÆüËÜ¸ì¤ÏÌ¤Íè¤Î¸À¸ì
1949Ç¯¡¢¥Ñ¥êÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¡£
ºÇ½é¤ÎÆüËÜ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¡¢7ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÉã¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ËÜ¡ØCONTES ET LÉGENDES DU JAPON¡ÊÆüËÜ¤ÎÌ±ÏÃ¤ÈÅÁÀâ¡Ë¡Ù¤À¡£·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤Î¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë»ø¤ä¤ª²½¤±¤ÎÉÝ¤¤ÏÃ¤¬¿´¤Ë»Ä¤ê¡ÖÆüËÜ¤Ï»Ä¹ó¤Ç¶²¤í¤·¤¤¹ñ¡×¤¬ºÇ½é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤âÉÝ¤¤ÏÃ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¶½Ì£¿¼¤¯ÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
1931Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡ØCONTES ET LÉGENDES DU JAPON¡ÊÆüËÜ¤ÎÌ±ÏÃ¤ÈÅÁÀâ¡Ë¡Ù¤Ïº£¤âÂçÀÚ¤ËËÜÃª¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ÎËÜ¤Ï¡¢¸Å»öµ¤Î¥¤¥¶¥Ê¥¤È¥¤¥¶¥Ê¥ß¤ÎÆüËÜÁÏÀ®¤Î¿ÀÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÊÃø¼Ô»£±Æ¡Ë
²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤êÈ¯ÌÀ²È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Ï¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¡¢½ñºØ¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎËÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»í¤Ï¸ÉÆÈ¤ò°Ö¤á¤ë¤â¤Î¡£°Å¾§¤¹¤ë¤È¿´¤ÎÄË¤ß¤ÏÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÉã¤Ï¸À¤¤¡¢¿©»öÃæ¤Ë»í¤Î°Å¾§¤òÆÍÁ³»Ï¤á¤ë¤³¤È¤â¡£¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Ï»í¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ï¿´ÇÛ¾É¡£¡Öµ¢Âð»þ´Ö¤Ë¸·¤·¤¯¤ÆËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¸ýÅú¤¨¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯½Å¤¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¸å¤Ë¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤¬½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÊì»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì»Ò´Ø·¸¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¡ÖÊì¿Æ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë±ó¤¯¤ÎÆüËÜ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¼Â¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤ÎÊì¤À¡£
¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤¬16ºÐ¤Î¤È¤¤ËÈô¤Óµé¤Ç¥½¥ë¥Ü¥ó¥ÌÂç³ØÊ©Ê¸²Ê¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ºÝ¤Ï¡ÖÊ¸³Ø¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¾Íè¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å100°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ëÅìÍÎ¸ì³Ø³Ø¹»¡Ê¸½¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©ÅìÍÎ¸À¸ìÊ¸²½Âç³Ø¡Ë¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Ë¡ÖÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬Ì¤Íè¤Î¸À¸ì¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÊì¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£1970Ç¯¡£ÂçºåËüÇî¤ÎÇ¯¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢½é¤ÎËüÇî¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤Î¥»¡¼¥ÌÀî±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¥±¡¦¥Ö¥é¥ó¥êÈþ½Ñ´Û¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎËüÇî³«ºÅ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤ÇÂÀÍÛ¤ÎÅã¤òºî¤Ã¤¿²¬ËÜÂÀÏº¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£10Ç¯¤Û¤É¥Ñ¥ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²¬ËÜÂÀÏº¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤âÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¡£
¤½¤Î3Ç¯¸å¡¢1973Ç¯¤Ë¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÊ©Ê¸²ÊÀìÇ¤¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¡¢¥Ñ¥ê¤ËÌá¤ë¤È¡¢¿ÆÀÌ¤Î·úÃÛ²È¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ÎËÝÌõ¤Ç10Ç¯¤Û¤ÉÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ËÝÌõ¤Î°ÍÍê¤¬ÆÍÁ³Æþ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎËÜ¤ÏÃæÂ¼¿¿°ìÏº¤ÎÃø½ñ¤Ç1978Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¡Ø²Æ¡Ù¡£¼Â¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤È¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î»í¿Í¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥Í¥ë¥ô¥¡¥ë¤ÎÆüËÜ¸ìËÝÌõ¤òÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Í¥ë¥ô¥¡¥ë¤Î»í¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÆüËÜ¿Í¤¬Ìõ¤·¤¿¤È¤Ï¡ª¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢Âç³Ø»þÂå¤ËÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ø²Æ¡Ù¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎËÝÌõÊ¸³ØºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤´±ï¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢°æ¾åÌ÷¤ÎËÝÌõ°ÍÍê¤¬Æþ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ1997Ç¯¤Ë¥Ñ¥êÆüËÜÊ¸²½²ñ´Û¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¡¢ÄÌÌõ¤äÅ¸Í÷²ñ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ÎËÝÌõ¤¬Áý¤¨¡¢¼Çµï¤äÇ½¤Ë´Ø¤¹¤ë»Å»ö¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤Ç³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÃæÂ¼¿¿°ìÏº¤Î¡Ø²Æ¡Ù¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤ËÅººï¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç¾®¤µ¤Ê»ú¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½ÇØ·Ê¤ä¸À¤¤²ó¤·¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¯Ãí¼á¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢1995Ç¯¤Ë¾®À¾¹ñºÝ¸òÎ®ºâÃÄ¤ÎÆüÊ©Ê¸³ØËÝÌõ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÃæÂ¼¿¿°ìÏº¤Î¡Ø²Æ¡Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÈÇ¤Ï¡¢¤³¤Î¸ü¤ß¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ï·¼ãÃË½÷¤¬Îó¤ËÊÂ¤ó¤À¡¢µÈËÜ¤Ð¤Ê¤Ê¤µ¤ó¥µ¥¤¥ó²ñ
1997Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤ÇµÈËÜ¤Ð¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¡Ù¤òËÝÌõ¤·¤¿±ï¤Ç¡¢ÄÌÌõ¤È¤·¤ÆÆ±¹Ô¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÆÉ¼ÔÁØ¤¬¹¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£ÃËÀ½÷À¡¢Ç¯ÇÛ¼Ô¤â¼ã¼Ô¤â³§¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤¦Îó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£»ä¤¬¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¡Ù¤ò½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¾¯½÷¸þ¤¤ÎÎÉ¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯Âå¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤Ð¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤Ë¡Ö¾®Àâ¤Ï¤ªµ¤¤Ë¾¤¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡¢Ì¾Á°¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ë¼ã¤¤½÷ÀÆÉ¼Ô¤¬¡Ø¤Ð¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÇ¯ÇÛ¤Î¿Í¤Ï¡Ø¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»ä¤Ï¼«»¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤â¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ìÈÇ¡Ø¥¥Ã¥Á¥ó¡Ù¤Ï¥µ¥È¥¦¥¥ç¥¦¥³¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Ìõ¤À¡£¥¥ç¥¦¥³¤µ¤ó¤ÏËÝÌõ¤Î¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´¶À¤¬±Ô¤¯¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤ÈËÝÌõ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤Ê¤É¤ò°ì½ï¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éËÝÌõ¤·¤¿¤½¤¦¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âËÝÌõ²È¡×
¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ë¤È¤¡¢ÆüËÜ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¹Ö±é²ñ¤Ç¡¢ÃøÌ¾¤ÊÊ©Ê¸³Ø¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤È¼«Ê¬¤¬Æ±Åù¤Ë°·¤ï¤ì¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¶Ã¤¤¤¿¡£É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÇ§¤á¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡×¤È·×»»¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âËÝÌõ²È¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÝÌõ¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡¢20ºÐ¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Èà½÷¼«¿È¤Ï¹õ»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë¤ÏËÝÌõ¤µ¤ì¤¿ËÜ¤ÎÉñÂæ¤äÉ®¼Ô¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÊ¿°×¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇËÜ¼ÁÅª¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºßËÝÌõÃæ¤ÎËÜ¤Ë¤ÏÉÕäµ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅ½¤é¤ì¡¢²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤·¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ºîÉÊ¤ÎËÝÌõ¤ÏÃÇ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤·¤«¤¦¤Þ¤¯Ìõ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤À¤«¤é¡¢°¦¾ð¤ò»ý¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÏÂÅÄÍÕ»Ò¡Ø¸¥Åô»È¡Ù¤òËÝÌõ¡£Â¿ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃøºî¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤«¤é³Æ¹ñ¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¸ì¤«¤éÄ¾ÀÜ¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ËÌõ¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³°¹ñ¿Í½÷Àºî²È¤È¡¢¤½¤ÎËÝÌõ²È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥´¥Ê¡¼¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ºî²È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÝÌõ²È¤Î¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊËÜ¤ÎËÝÌõ¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛËÜÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°¦Ç¿å¤¯¤ó¤Î²èÁü¤â¡£¥É¥ß¥Ë¥¯¤µ¤ó¤Î½ñºØ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¡ÊÈþÌðÀî ¤æ¤ ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë