¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥Ô¥¢¥Î¥Ð¥È¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤¬¡¡¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥á¥í¥Ç¥£¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü¸ø³«
¡¡10·î3Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ±Ç²è¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2007Ç¯¤ËÂæÏÑ¤ÇÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥¸¥§¥¤¡¦¥Á¥ç¥¦´ÆÆÄ¡¦¼ç±é±Ç²è¡Ø¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡Ù¤ò¸¶°Æ¤È¤·¡¢¸½ÂåÅª¤Ê²ò¼á¤ÈÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¡¢·ëËö¤â¿·¤¿¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏµþËÜÂç²æ¡ÊSixTONES¡Ë¤È¸ÅÀî¶×²»¤Î¶¦±é¤ÇÆüËÜÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÅ·ºÍ¾¯Ç¯¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥æ¥¸¥å¥ó¡Ê¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÈ¯ºî¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡¢ÀÅÍÜ¤Î¤¿¤áÊì¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Âç³Ø¤ÎÎý½¬¼¼¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¶Ê¤òÃÆ¤¯¥¸¥ç¥ó¥¢¡Ê¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥Ê¡Ë¤Ë½Ð°©¤¦¡£±¿Ì¿¤Î²»¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼æ¤«¤ì¹ç¤¤¡¢¤¹¤°¤Ë¤ª¸ß¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë»ö¾ð¤Ç¤¹¤ì°ã¤¤Â³¤±¤¿¤¢¤ëÆü¡¢1ËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Èà½÷¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ê½Ð¤¹Èà¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤â¤Þ¤¿¡¢Èà¤Î¸µ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÎÂç»ö¤ÊÌ¤Íè¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÁª¤Ö¤¿¤á¤Ë ¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤ËÆ³¤«¤ì¤¿¥æ¥¸¥å¥ó¡Ê¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¡Ë¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥¢¡Ê¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥Ê¡Ë¤È¶öÁ³¤Î½Ð°©¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÏËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ÎÅ¸³«¤ËÂç¤¤Ê¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥æ¥¸¥å¥ó¤È¡¢²»³ÚÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¥¸¥ç¥ó¥¢¤Î¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢Ï¢ÃÆ¤Ê¤É°ì½ï¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤·¤«¤·¡¢¥æ¥¸¥å¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ô¥¢¥Î½é¿´¼Ô¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤ÎÎý½¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÖÅ·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1¤«·î¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÃÆ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î±ÇÁü¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¡¢Æ°¤¤äÉ½¾ð¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈÌ¥¤»Êý¡É¤ËÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÎý½¬¤ò½Å¤Í¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥½¡¦¥æ¥ß¥ó¤â¡¢¡ÖÎý½¬»þ´Ö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Î¤ËÃÆ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¶Ê¤¬ËÄÂç¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¤ÈÌ©¤«¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î»Ø»È¤¤¤¬Èó¾ï¤Ë¾å¼ê¤Ç¡¢Æâ¿´¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¤³¤Ã¤½¤ê·ì¤Î¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°ìÅÙ¸«¤¿¤À¤±¤ÇÁ´¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Å·ºÍ¤Ê¤Î¤«¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬Ææ¤Ç¤¹¡×¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ±ÇÁü¤Ï¡¢Í¥¾¡¾¦ÉÊ¤¬¥¸¥ç¥ó¥¢¡Ê¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥Ê¡Ë¤ÎÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥È¥¥ー¥ë¡¦¥Ó¥ó¥Àー¤Î³ÚÉè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥Ô¥¢¥Î¥Ð¥È¥ë¤Î°ìËë¡£¸¶¶Ê¤Ç¤â±éÁÕ¤¬Æñ¤·¤¤¡Ö¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡¿¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢Â®¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤ê¤È¥Ð¥È¥ë¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢±éÁÕ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤â¥¢¥Ã¥×¡£¤·¤«¤âÁê¼êÌò¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÀ¸¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Éé¤±¤ºÎô¤é¤º¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ç¥É¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤¬Â¸Ê¬¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Í¤³¤Õ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É°ìÅÙ¤ÏÃÆ¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Î±éÁÕ¥·ー¥ó¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë