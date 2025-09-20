¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢µÕÊý¸þ¤Øµ»¥¢¥ê¡È161¥¥í¡É52¹æµÕÅ¾3¥é¥ó¡¡¥«ー¥·¥çー¤Î¹õÀ±¾Ã¤¹ÃÍÀé¶â¤Î°ìÂÇ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ëº£µ¨52¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ù¥Ã¥Ä¤âÂ³¤¤¤ÆÏ¢Â³¥¢ー¥Á
Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»î¹çÃæÈ×¤Ç¡¢ÃÍÀé¶â¤Î°ìÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¡¢5²óÎ¢¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡£2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÂçÃ«¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¥í¥Óー¡¦¥ì¥¤Åê¼ê¤Î5µåÌÜ³°³Ñ¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤òÎÏ¶¯¤¯µÕÊý¸þ¤ØÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¡¢³ÑÅÙ30ÅÙ¡¢Â®ÅÙ100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.2¥¥í¡Ë¤ÎÂÇµå¤Ï¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÈô¤Ó¹þ¤àÈôµ÷Î¥370¥Õ¥£ー¥È¡ÊÌó112.7¥áー¥È¥ë¡Ë¤Î52¹æ3¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç¥«ー¥·¥çー¤Î¹õÀ±¤¬¾ÃÌÇ¡£Â³¤¯¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤âÂ³¤¤¤Æº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥¢ー¥Á¤ò¤«¤±¡¢ºÇ¶¯¤ÎMVP¥³¥ó¥Ó¤¬¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£