¡ÚÂ®Êó¡Û¥¯¥Þ¤Ë¼Â½Æ»ÈÍÑ¡¡Äá²¬»Ô¤ÎÌ±²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿·§¤Ë·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÂÐ±þ¤«¡¡¤¹¤Ç¤ËÊá³Í¤È¤Î¾ðÊó¡Ê»³·Á¡Ë
»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Î½»Âð³¹¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢½»ÂðÉßÃÏ¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿·ï¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿·Ù»¡¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¼Ô¤¬Ëã¿ì½Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢12»þ28Ê¬¤ËÊá³Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼Â½Æ¤òÈ¯Ë¤¡¡¥¯¥Þ¤¬¿¯Æþ¤·¤¿Ì±²ÈÉÕ¶á
¸½ºßÈÂÁ÷¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
20Æü¸áÁ°¡¢Äá²¬»Ô¤ÎJRÄá²¬±ØÁ°¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤®¡¢·Ù»¡¤Ç¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¾ì½ê¤òÆÃÄê¤·¡¢ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äá²¬»ÔÌò½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È20Æü¸áÁ°£¹»þ55Ê¬¤ËÀÚÅºÄ®¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢JRÄá²¬±ØÁ°¤Ç£µ·ï¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ÏÀµ¸á¸½ºß¡¢±ØÁ°¤Î¶ÓÄ®¤ÎÌ±²È¤ÎÉßÃÏ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥È¥«ー¤¬¼þÊÕ¤ò°Ï¤ß¡¢ÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¶á¤¯¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤ÏÇã¤¤ÊªµÒ¤ËÃí°Õ´µ¯¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊá³Í¤µ¤ì¡¢¸½ºßÈÂÁ÷ºî¶È¤ËÆþ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£