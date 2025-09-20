¡ÚMLB¡ÛCY¾Þº¸ÏÓ¥«ー¥·¥çー¡¢½ÏÎý¤ÎÇ´Åê¤Ç¡ÈËÜµòÃÏºÇ½ªÅÐÈÄ¡É¤ò¡Ö¸«Æ¨¤·»°¿¶Äù¤á¡×¡¡¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤é¤ÈÊúÍÊ¡Ä¡Ä¾ìÆâÁíÎ©¤Á¤ÇÇï¼ê
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çーÅê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£4²ó1¡¿3¤Ç91µå¤òÅê¤²¤Æ4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ6Ã¥»°¿¶¡£½é²ó¤ËÀèÀ©ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤âÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤ÇÁê¼êÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¥«ー¥·¥çー¤Ï¡¢18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅêµå¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óºÇ½ªÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£5²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ
¥«ー¥·¥çー¤Ï½é²ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥é¥â¥¹³°Ìî¼ê¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢ー¥Á¤òÈïÃÆ¡£½ÐÉ¡¤òºÃ¤«¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯¥¦¥£¥êー¡¦¥¢¥À¥á¥¹ÆâÌî¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£»Íµå¤Ê¤É¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÈÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¸åÂ³ÀÚ¤Ã¤ÆºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÎ¿¤®ÀÚ¤Ã¤¿¡£
2²óÉ½¤ÏÌµ¼ºÅÀ¡¢3²óÉ½¤Ë¤Ï1»àÆóÎÝ¤«¤é¥¦¥£¥ë¥Þー¡¦¥Õ¥íー¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¤â¡¢4²óÉ½¤â¹ª¤ß¤Ê´ËµÞ¤Ç»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢5²óÉ½¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ç¥Ðー¥¹ÆâÌî¼ê¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥«ー¥·¥çー¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤é¥Áー¥à¥áー¥È¤ÈÊúÍÊ¤·ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¡£¾ìÆâ¤âÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤Ç37ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£