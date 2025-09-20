°ì¸«¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¼Â¤ÏÉÔÍ×¤Ê¥Î¥¤¥º¤òÅª³Î¤Ë½üµî¤¹¤ëAI¥Ç¥¸¥¿¥ë½¸²»´ï¥¤¥ä¥Û¥ó KIKOE EAR¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»ÎÌ¤¬¤ä¤±¤ËÂç¤¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤Æ°û¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¡£ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¡Ö¤¨¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¤ª¸ß¤¤ÌÛ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£
¤½¤ó¤ÊÈùÌ¯¤Ê°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤ÎÌäÂê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖKIKOE EAR¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¡£ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤à¿Í¤Î¡ÖÊ¹¤¯¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤½¸²»´ï
¤³¤ì¤Ê¤é¡ÖºÇ¿·¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤À¤è¡×¤Ã¤ÆÅÏ¤»¤Þ¤¹¤·¡¢¿Æ¤âÄñ¹³¤Ê¤¯»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢½¸²»´ï¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤âÁàºî¤¬Ä¶¥·¥ó¥×¥ë¡£¼ª¤Ë¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¼þ¤ê¤Î²»¤òÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÄ´À°¤â¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤±¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÁàºî¤¬¶ì¼ê¤Ê¿ÆÀ¤Âå¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ê¤é»È¤¤¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï°åÎÅµ¡´ï¡ÊÊäÄ°´ï¡Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AI¤¬»¨²»¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë
¤¿¤À²»¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£AI¤¬ÉÔÍ×¤Ê¥Î¥¤¥º¤ò½üµî¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤ÏÃ¤¹¤È¤¤â¡¢Ê¹¤¤¿¤¤À¼¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¯¡£¡Ö¤¨¡©¤Ê¤ó¤Æ¡©¡×¤Î²ó¿ô¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢²ñÏÃ¤â¼«Á³¤ÈÃÆ¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÊÒ¼ª¤À¤±¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Ã¤Æµ¤·Ú¤ËÅÏ¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¡£½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°·¤¨¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Îµ¢¾Ê¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë
ÀµÄ¾¡¢¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ã¤ÆËèÇ¯Çº¤ß¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡ÖºÇ¶á¤Î²ñÏÃ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡£¿·¤·¤¤¿Æ¹§¹Ô¤Î·Á¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
>>ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Î¡ÖÊ¹¤³¤¨¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª²ÈÂ²¤Î²ñÏÃ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë "»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½¸²»´ï"
Image: WeatherlyJapan
Source: machi-ya
¤³¤Îµ»ö¤ÏÀ¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¸¶¹Æ¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤è¤ëÊÔ½¸¡¦³ÎÇ§¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£