DEENÃÓ¿¹½¨°ì¡¡µÞÀÃî¿â±ê¤Ç¶ÛµÞÆþ±¡¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤½¤ÐÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¤½¤ÐÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDEEN¡×¤ÎÃÓ¿¹½¨°ì¡Ê55¡Ë¤¬µÞÀÃî¿â±ê¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤¿¡£20Æü¤Þ¤Ç¤ËÃÓ¿¹¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤½¤Ð²°¡ÖÃÓ¿¹¤½¤Ð¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÎSNS¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÃÓ¿¹½¨°ì ½Ð±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓÃÓ¿¹½¨°ì¤¬µÞÀÃî¿â±ê¤Î¤¿¤á¡¡¶ÛµÞÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ø¤·¤º¤Æ¤Ä¥¹¥È¥¢Ä¾Çä²ñ¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¸«¹ç¤ï¤»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ª¡¢ÃÓ¿¹¤½¤Ð¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÍ½Äê¤É¤ª¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£