¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï22Æü¤«¤éºÇ½ª½µ¡ÊÂè26½µ¡Ë¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼çÂê²Î¤ÏRADWIMPS¤Î¡Ö»òÊª¡×¡£¸ì¤ê¤ÏÆ±¶É¡¦ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª½µ¡ÊÂè26½µ¡Ë¡Ê9·î22Æü¡Á9·î26Æü¡Ë¤Ï¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤À¤±¤¬Í§Ã£¤µ¡×¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÈÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉð»³·Ã»°¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ºÇ½é¤ÏÃÇ¤ë¿ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Éð»³¤ÎÇ®°Õ¤È°¦ºÊ¤Î¸å²¡¤·¤Ë¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤Î²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ºÇ½ª½µ¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦Éð»³Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤ÎÁ°¸¶Þæ¡£Ä«¥É¥é½Ð±é¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ËêÌîËüÂÀÏº¡Ê¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ë¤é¤È¿¢Êª³Ø¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àÇÈÂ¿ÌîÂÙµ×Ìò¤ò¹¥±é¤·¤¿2023Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£