¡¡¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸Þ²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤ÇµÕÅ¾¤Î£µ£²¹æ£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£±»à¤«¤é¥Ñ¥Ø¥º¤Î°ÂÂÇ¡¢Â³¤¯¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤Ã¤¿¡£¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤¬»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤ëÃæ¡¢Âç´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£¥ì¥¤¤È£³ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ê¡¢½éµå¤Î¥¢¥¦¥È¥Ï¥¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤¿¡££²µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤â¿¿¸å¤í¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£³µåÌÜ¡¢¹â¤á¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«Á÷¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡££´µåÌÜ¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¥®¥ê¥®¥ê¤Ï¸«Æ¨¤·¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡££µµåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á¤òµÕÊý¸þ¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤¹¤È¡¢ËÜµòÃÏ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤âº¸Ãæ´Ö¤Ë£²¼ÔÏ¢Â³¤Î¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢ËÜµòÃÏ¤Ï¶½Ê³¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤È²½¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±ÂÇÀÊ¤ÇÀõ¤¤ÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Âè£²ÂÇÀÊ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊÎ®¤·ÂÇ¤Á¤ò¸«¤»¤ë¤âÃæ·ø¼ê¤Ë¥¦¥ª¡¼¥Ë¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£