¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º´°·ëµÇ°ÆÃÈÖ¤òTTFC¤ÇÇÛ¿®·èÄê!
Åì±Ç¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º´°·ëµÇ°ÆÃÈÖ¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×!! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤ò¡¢9·î21Æü9»þ30Ê¬¤è¤êTTFC¤Ë¤Æ²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿9·î20Æü¤è¤êÅì±ÇÆÃ»£YouTube Official¤ÇÍ½¹ð±ÇÁü¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡ÙÊüÁ÷³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÊüÁ÷Ä¾Á°ÆÃÈÖ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×!! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤ÎÂÐ¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤Ë¤â¤ª³Ú¤·¤ß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¡£¤¤¤ï¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î"¥Ç¥¶¡¼¥È"¤Î¤è¤¦¤Êµ®½Å±ÇÁü¤ÎÏ¢Â³¤À¡£
Åì±ÇÆÃ»£YouTube Official¤Ç9·î20Æü¤è¤ê¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤Ô¤Ñ¤ì¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÃÎÇ°±ÑÏÂ(¥·¥ç¥¦¥Þ/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô Ìò)¡¢ÆüÌîÍ§Êå(¿ÉÌÚÅÄå«ÅÍ/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ô¥¡¥ì¥ó Ìò)¡¢µÜÉô¤Î¤¾¤ß(´Åº¬¹¬²Ì Ìò)¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Àõ¾Â¿¸ÂÀÏº(»À²ì¸¦Â¤¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ù¥¤¥¯ Ìò)¡¢¿ù¸¶µ±¾¼´ÆÆÄ¡¢Æ£ÅÄ·Å¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤â¡£¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¸å¤À¤«¤é¤³¤½»£±Æ¤Ç¤¤¿½é¸ø³«¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¤Î´°·ëµÇ°ÆÃÈÖ¤À¡£
¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×!! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡×¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¥Þ&å«ÅÍ&¹¬²Ì¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ï¤Ô¤Ñ¤ì¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡×¤ä¡¢3¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÆ¸½¡×¡¢»À²ì¤Î¡Ö»À²ì¸¦µæ½ê¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡×¡¢´ÆÆÄ¡õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÎ¢ÏÃ¡ÖDIRECTORS' TALK¡×¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£Åì±Ç¥Ó¥Ç¥ª¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¡Ú¸ÂÄêÍ½ÌóÈÇ¡Û²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô Blu-ray COLLENTION 3¡ã´°¡ä¡×¤Î¸ÂÄêÍ½ÌóÈÇÆÃÅµ¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¡§¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢TTFC¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£
(C)Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¡(C)2024 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüŽ¥ADK EMŽ¥Åì±Ç
