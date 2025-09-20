¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡Ö£³²ó¹Ô¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡×ÌÀ¤«¤¹¡ÖÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¡Ö£±·ï£³Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡×
6ºÐ¤Î»þ¤«¤é¡¢80¡Á90Ç¯Âå¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡×½é´ü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¸µ»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÉð²ÂÆà»Ò¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬¡¢20ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMAÌ©ÃåÈÖÁÈ¡ÖNO MAKE¡×¤Ë½Ð±é¡£°úÂà¸å¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶È¼ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡Á¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿ÃæÉð¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡Ö²¯¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»Å»ö¤¬¸º¤ê¡¢28ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥®¥ã¥é¤Ï¡¢ÇìÉã¤¬¥¬¥ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°å¼Ô¤ò»ÖË¾¤·¤¿¡¢¤¤¤È¤³¤Ë¡¢ÃæÉð¤µ¤ó¤ÎÊì¤¬¶âÁ¬¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾ÃÌÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃæÉð¤µ¤óËÜ¿Í¤â·ëº§¤·£±»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢À¸³è¶ì¤Ç´Ø·¸¤¬°²½¤·Î¥º§¡£¤½¤Î¸å¤ÏÉÏº¤¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢°ì»þ¤Ï¥Û¡¼¥à¥ì¥¹À¸³è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï²ð¸î»ÜÀß¡¢ÁíºÚÅ¹¡¢¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£¡¢Æý»À¶Ý°ûÎÁ¤ÎÇÛÃ£¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÈÎÇä°÷¤È¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö3²ó¹Ô¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤Î¤¬¡¢ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¤Î¥Ð¥¤¥È¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡Ö¼«»à¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÉô²°¤ÎÂÎ±Õ¤Ê¤É¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¶»Ãæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÂÔ¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö1·ï3Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ë¥´¥ß²°Éß¤ÎÁÝ½ü¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤±¤É¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢1·ï3Ëü±ß¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤µ¤ó¤ÞÂçÀèÀ¸¡×¤Ï88Ç¯¤«¤é96Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬ÀèÀ¸Ìò¤È¤·¤Æ»ÒÌò¤È¸òÎ®¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÃøÌ¾¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤Ë¤ÏÆâ»³¿®Æó¤é¤¬¤¤¤ë¡£