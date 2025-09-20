¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î52¹æµÕÅ¾3¥é¥ó¡ª¡¡ËÜµòÃÏ¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÊû¤²¤ë°ì·â
¢¡ ¾¡¤Æ¤Ð13Ç¯Ï¢Â³¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ëÂç°ìÈÖ
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö19Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè3ÂÇÀÊ¤Ç52¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¥ì¥¤¤È1½µ´Ö¤Ö¤ê¤ÎºÆÀï¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥¦¥ó¥È0-2¤«¤éÆâ³Ñ¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ÆÃæÈô¡£3²óÎ¢¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È0-1¤«¤é¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢º¸Ãæ´Ö¿¼¤¯¤Ø¤ÎÃæÄ¾¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î5²óÎ¢¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¤¤¦¹¥µ¡¤ÇÂè3ÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é³°³Ñ¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò°ìÁ®¡£º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë52¹æ3¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2ÈÖ¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤â2¼ÔÏ¢È¯¤Î20¹æ¥½¥í¤ÇÂ³¤¡¢¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë³ÈÂç¡£ËÜµòÃÏ¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿º¸ÏÓ¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¹õÀ±¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇÉôÌç¥È¥Ã¥×¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Þ¤Ç1ËÜº¹¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡Ý50ÅðÎÝ¡×Ã£À®¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤â·ü¤«¤ë»î¹ç¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£