ËÜµòÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£µå¾ì¤Ë¤Ï¸µÁêËÀ¤â´ÑÀï¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÒÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£µ¨ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡£ÇØÈÖ¹æ22¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ°ìÈÌµÒ¤ËÊ¶¤ì¤¿¡£ÎÙ¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢A.J.¥Ý¥í¥Ã¥¯¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸µÆ±Î½¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡£
¡¡NHK¤ÎÃÏ¾åÇÈÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤â±Ç¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡¢¥Ð¡¼¥ó¥º¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍè¤Æ¤Æµã¤¯¡×¡Öµã¤«¤»¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¥Ð¡¼¥ó¥º¡×¡ÖµÒÀÊ¤Ë¥Ð¡¼¥ó¥º¤ª¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¥Ð¡¼¥ó¥º¸«¤ËÍè¤Æ¤ë¤Îµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¥Ð¡¼¥ó¥º¤ß¤¿¤éÉáÄÌ¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï5²óÅÓÃæ4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
