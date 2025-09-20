¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬À¯ºö¤òÈ¯É½¡ÖÀ¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤Ï¥Ê¥·
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°Æü£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¾®Àô»á¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬½°±¡Áª¤È»²±¡Áª¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯ÎÏ¡¢¹ñÌ±¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤ëÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£Êª²Á¹â¡¢Ç¯¶â¤Ê¤ÉÏ·¸å¤ÎÉÔ°Â¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Â³¤¯ÃÏÊý¤Î³èÎÏÄã²¼¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ºÇ¶á¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÏÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ð¤«¤ê¤Ç¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿À¯ºö¥Ñ¥ó¥Õ¤Ë¤Ï¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ»þÂå¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á´¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¡Ö¤Ê¤Þ¤´¤¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎºÆ»ÏÆ°¤òÌÀµ¡£À¯¼£»ñ¶â¤ÎÆ©ÌÀ²½¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¡¢½êÆÀÀÇÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¼çÄ¥¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤òÇÓ½ü¤»¤º¡¢À¯ÅÞ´Ö¤Î¶¨µÄ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐ±þ¤È¤·¤Æ£²£°£³£°Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâÅê»ñ£±£³£µÃû±ß¡¢Ê¿¶ÑÄÂ¶â£±£°£°Ëü±ßÁý¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤ÏËÉ±ÒÈñ¤ÎÂÐ£Ç£Ä£ÐÈæ£²¡ó¡¢¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¼Â¸½¤òµ¤·¡¢ÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤µ¢¹ñ¤Ë¸ÀµÚ¡£¼£°ÂÌÌ¤Ç¤Ï³°¹ñ¿ÍÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ÊÎáÅãµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢ÁíÍý¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÂÖÀª¤ò¹½ÃÛ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥áÌäÂê¤Ç¤Ï¡Ö°ÕÍß¤¢¤ëÊÆÀ¸»º¼Ô¤¬ÉÔ°Â¤Ê¤¯Áý»º¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¹½ÃÛ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ûË¡²þÀµ¤Ï¡ÖÀ¯¼£¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¤·¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÌÀµ¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÂÐ±þ¡¢¹ç¶è²ò¾Ã¡¢¶µ°é½¼¼Â¤Î£´¹àÌÜ¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¤ÎµÄÏÀ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÁÊ¤¨¤¿ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ÎÆ³Æþ¤ä²ò¸Ûµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀµ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ºö¤òÀâÌÀ¤·¤¿¸å¡¢¾®Àô»á¤Ï¡Öº£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤¬Âç¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ì¤Ä°ì¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤ò°ì¤Ä¤Ë¤¹¤ë¡£À¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡£¤½¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä·è°Õ¤ÇÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
