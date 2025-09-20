WÇÕÍ¥¾¡¡õ¥Ö¥ó¥Ç¥¹À©ÇÆ9²ó¡Ä¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤¬¸½Ìò°úÂà¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀ¼ÌÀ¡Ö¥¥ã¥ê¥¢½ª¤¨¤ë¡×
¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥Ü¥¢¥Æ¥ó¥°¤¬¸½Ìò°úÂà¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»363»î¹ç10¥´¡¼¥ë25¥¢¥·¥¹¥È
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ï9·î20Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç9ÅÙ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤Ê¤É¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥Ü¥¢¥Æ¥ó¥°¤¬¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤·¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¤â½êÂ°¤·¤¿¥Ü¥¢¥Æ¥ó¥°¤Ï¡¢2011Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»363»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ10¥´¡¼¥ë25¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ç¤â76»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç9ÅÙ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬À©ÇÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤ò5ÅÙ¡¢DFL¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤ò4ÅÙ¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÈUEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤ò2ÅÙ¡¢FIFA¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤ò°ìÅÙ¤È¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÂàÃÄ¸å¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥è¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥µ¥ì¥ë¥Ë¥¿¡¼¥Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢1ÉôLASK¥ê¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¸ø¼°SNS¤Ç¡Ö¥¸¥§¥í¡¼¥à¡¦¥Ü¥¢¥Æ¥ó¥°¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤¨¤ë¡£FC¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ´Ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë