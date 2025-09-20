¡ÚÅìµþ±Ø¥¹¥¤ー¥Ä¡Û¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥Õ¥§¥¢¡×¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¿·ºî¡õ¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä7Áª
¡¡Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤ÇÆø¤ï¤¦JRÅìµþ±Ø¹½Æâ¤Î¥¨¥¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ç¡¢9·î24Æü¤è¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥Õ¥§¥¢2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¸òÄÌ·ÏIC¥«ー¥É¡¦Suica¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¡õ»¨²ßÎà¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë½©¹±Îã¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥§¥¢¤¬¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁ´Éô¤Ç17¼ïÎà¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¡õ¥Ú¥ó¥®¥ó¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤É¤ì¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÅÚ»º¤ä¿Æ¤·¤¤Êý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¡¢¤Þ¤¿¤ª¤ä¤Ä¡õ¥Ç¥¶ー¥È¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤ËºÇÅ¬¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë ¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥±ー¥¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ÏÂ¤Î¤·¤é¤¿¤Þ¥«¥Ã¥×¥±ー¥¡×
2¸Ä¥»¥Ã¥È 1296±ß¡¿B1 ´Ý¤ÎÆâºä¥¨¥ê¥¢
¡¡¿À¸ÍÈ¯¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ëÀìÌçÅ¹¡ØR.L waffle cake¡Ê¥¨ー¥ë¡¦¥¨¥ë ¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥±ー¥¡Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¿·ºî¥«¥Ã¥×¥Ç¥¶ー¥È¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ÏÂ¤Î¤·¤é¤¿¤Þ¥«¥Ã¥×¥±ー¥ 2¸Ä¥»¥Ã¥È¡×¤òÈÎÇä¡£
¡¡ËõÃã¥àー¥¹¤ËÎ³¤¢¤ó¤ÈËõÃãÀ¸ÃÏ¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖËõÃã¥àー¥¹¡×¤È¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¡ß´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ß¤¿¤é¤·¤Î¤¿¤ì¡ß¥×¥ìー¥óÀ¸ÃÏ¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Î¡Ö¤ß¤¿¤é¤·¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤â¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Çò¶Ì¤À¤ó¤´¤Î¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ç¥å¥ì¡Ö¥Þ¥«¥í¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÈSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡É¡×
1È¢¡Ê8¸ÄÆþ¡Ë4914±ß～¡¿1F ¿á¤È´¤±¥¨¥ê¥¢
¡¡Â¿ºÌ¤Ê¥Þ¥«¥í¥ó¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¿ô¤¨¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡ØLADUREE¡Ê¥é¥Ç¥å¥ì¡Ë¡Ù¤Î¡Ö¥Þ¥«¥í¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÈSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡É¡×¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡É¥Þ¥«¥í¥ó¥¿¥ïー¡É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ëSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥»¥Ã¥È¡£
¡¡1È¢¤Ç8¸Ä¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤¬Æþ¤ê¡¢Å¹Æ¬¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥«¥í¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ï·ÊÞ¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ºÇ¾åµé¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ì¥¨¥ô¥© ¥Ð¥¤ ¥Ö¥ó¥á¥¤¥É¥¦¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥«¥¹¥Æ¥é¡×
1¸Ä 1188±ß¡¿1F Ãæ±ûÄÌÏ©¥¨¥ê¥¢
¡¡¥«¥¹¥Æ¥éÀìÌçÅ¹¡ØÊ¸ÌÀÆ²¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÏÂÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Ønuevo by BUNMEIDO¡Ê¥Ì¥¨¥ô¥© ¥Ð¥¤ ¥Ö¥ó¥á¥¤¥É¥¦¡Ë¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥«¥¹¥Æ¥é¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡Å·ÌÌ¤Ë¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ê¸ÌÀÆ²¥«¥¹¥Æ¥é¤Î¾å¼Á¤ÇÈþÌ£¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼êÅÚ»º¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÎÇä¸Ä¿ô¤¬´ü´ÖÆâ¤Ç·×540¸Ä¤È¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¤ÏÁá¤á¤ÎË¬Å¹¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡ª
Á¥¶¶²° ¤³¤è¤ß¡Ö¥«¥Ã¥×¤¯¤ºÌß¡×
8ÀÚÆþ 550±ß¡¿B1 ¶ä¤ÎÎë¥¨¥ê¥¢
¡ØÁ¥¶¶²° ¤³¤è¤ß¡Ù¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¤¯¤ºÌß¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¡ÈSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¿§Ä¾¤·¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡£¿©¤ÙÀÚ¤ê¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤ªÅ¹¼«Ëý¤Î¡Ö¤¯¤ºÌß¡×¤Ë¡¢Æ±º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤ÊÊ´¤È¹õÌª¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤«¤±¤Æ¤É¤¦¤¾¡£
¡¡¥â¥Ã¥Á¥ê¤·¤Ê¤¬¤é»õÀÚ¤ì¤ÎÎÉ¤¤¤¯¤ºÌß¤È¡¢Ç»Ì©¤Ê¤¬¤é¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿´Å¤µ¤Î¹õÌª¡¢¹á¤Ð¤·¤¤É÷Ì£¤Î¤¤ÊÊ´¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£100Ç¯°Ê¾å¤ÎÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÏÂ¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×ÄêÈÖ¥¹¥¤ー¥Ä¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ø¥É¥ë¥Á¥§¥Õ¥§¥êー¥Á¥§¡Ù¤Î¡ÖÅìµþSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥¯¥êー¥à¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥ー¡×1È¢972±ß¡Ê¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡¿²þ»¥ÆâB1 ¶ä¤ÎÎë¥¨¥ê¥¢¡Ë
¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤Ïº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¹¤Ç¤ËÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¤â°ú¤Â³¤È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍÎ²Û»Ò·Ï¤Ç¤Ï¡Ø¥«¥Ì¥ì¥ê¥Æ¡Ù¤Î¥«¥Ì¥ì2¸Ä¥»¥Ã¥È¡ÖGRANSTA Box¡×¤ä¡Ø¥«¥Õ¥¡¥ì¥ë¡Ù¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢¥½ー¥È¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¥Ô¥Ã¥³¥í´Ì¡×¡¢¡Ø¥É¥ë¥Á¥§¥Õ¥§¥êー¥Á¥§¡Ù¤Î¡ÖÅìµþSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥¯¥êー¥à¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥ー¡×¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¡ª
¡Ø¥«¥Õ¥¡¥ì¥ë¡Ù¤Î¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¥Ô¥Ã¥³¥í´Ì¡×5Î³Æþ1436±ß¡Ê¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡¿²þ»¥ÆâB1 ´Ý¤ÎÆâºä¥¨¥ê¥¢¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢ÏÂ²Û»Ò·Ï¤Ç¤Ï¡ØÆüËÜ¶¶¶ÓËÎÖ¡Ù¤Î¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó ¥áー¥×¥ë¤«¤ê¤ó¤È¤¦¡×¡¢¡ØÉÙ»Î¸«Æ²¡Ù¤Î¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤»¤ó¤Ù¤¤¡×¡¢¡Ø¥Ò¥È¥Ä¥Ö ¥«¥ó¥í¡Ù¤Î¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥¢¥í¥Þ¤Î¤É°» SuicaÌ£¡×¤Ê¤É¡¢ÏÂÍÎ¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ò¥È¥Ä¥Ö ¥«¥ó¥í¡Ù¤Î¡Ö¥Õ¥ëー¥Æ¥£¥¢¥í¥Þ¤Î¤É°» SuicaÌ£¡×1¸Ä500±ß¡Ê¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡¿²þ»¥ÆâB1 ´Ý¤ÎÆâºä¥¨¥ê¥¢¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ú¥ó¥®¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»¨²ß¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¥Õ¥§¥¢
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
