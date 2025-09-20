¡Ö¶âÅð¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡Ö¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¡×¹ØÆþ»Ø¼¨¡¢ÄÌÊó¤·¤Ê¤¤¤«´Æ»ë¤«¡Äº¾µ½ÍÆµ¿¤ÎÃËÂáÊá
¡¡·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÁõ¤¤¡¢£·£°ºÐÂå¤Î½÷À¤«¤é¸½¶âÌó£±£°£°£°Ëü±ß¤òº¾¼è¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£±£¹Æü¡¢ÂæÏÑÀÒ¤Î½»µïÉÔÄê¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£²£µ¡Ë¤òº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï±ó³Ö¤ÇÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡Ö¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¡×¤ò¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÉÜ·Ù¤Ï·Ù»¡¤ä²ÈÂ²¤ËÄÌÊó¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ç¤Ï¡¢ÃË¤ÏÃç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¡¢£¸·î£²£±Æü¡Á£¹·î£±£µÆü¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÉÜÆâ¤Î£·£°ºÐÂå¤Î½÷ÀÊý¤ËÏ¢Íí¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¡¢Åê»ñº¾µ½¤ÎÈï³²¶â¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ìµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤áÁ´ºâ»º¤òÍÂ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢¼«Âð¤Î¸¼´ØÁ°¤ËÃÖ¤«¤»¤¿¸½¶âÌó£±£°£°£°Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£ÂáÊá¤Ï£±£¶Æü¡£ÉÜ·Ù¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡½÷À¤ÏÅìµþÃÏ¸¡¤Î½êÂ°¤òÁõ¤¦¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¶â¤¬Åð¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¤ò£²Âæ¹ØÆþ¤·¡¢¸¼´Ø¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÀßÃÖ¡£¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¼Æâ¤ä¸¼´ØÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤ò±ÇÁü¤ÇÇÄ°®¤·¤¿¤ê¡¢²»À¼¤Ç»Ø¼¨¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃË¤Ï£±£µÆü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç·Ù»¡´±¤«¤é¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢Â¿³Û¤Î¸½¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£ÉÜ·Ù¤Ï¡¢¼õ¤±»Ò¤«¤éº¾¼è¤·¤¿¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë²ó¼ýÌò¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£