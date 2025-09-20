TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢ÀìÌçµ»Ç½¤ò»ý¤Ä³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¸þ¤±¤Î¥Ó¥¶¤Î¿½ÀÁ¼ê¿ôÎÁ¤ò10Ëü¥É¥ë¡áÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½1480Ëü±ß¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ëÌ¿Îá½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÈñÍÑ¤Î°ú¤­¾å¤²¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¤ò¼é¤ë¤Í¤é¤¤¤Ç¤¹¡£

ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡ÖH-1B¡×¥Ó¥¶¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤¬¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ­¤ò»ý¤ÄAIµ»½Ñ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£