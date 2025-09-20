¡Ú ÎÓ²È¥Ú¡¼ ¡Û19Æü¸á¸å¤Î¼«Âð²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¤Ç¼Õºá¡ÖÍ½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤Âç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡×¡Ö¿¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢19Æü¸á¸å¤Ëµ¯¤¤¿¼«Âð¤Ç¤Î²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¡¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö»äÃ£¤Ï²Ð»ö¤È¤¤¤¦¡¡Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤Âç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡×¡ÖÆ±¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¾ÃËÉ½ð¡¡·Ù»ëÄ£¡¡ÉÂ±¡´Ø·¸³Æ°Ì¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡×¡ÖÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±Ã×¤·¡×¡Ö¿¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å0»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ¶èÀÖ±©ËÌ¤Ç¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¸þ¤«¤¤¤ÎÉô²°¤«¤é¿¿¤Ã¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þÉô²°¤Ë¤¤¤¿¥Ñ¡¼»Ò¤µ¤ó¤¬±ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢±¦¼ê¤Ë·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
