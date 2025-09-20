¡ÚÂ®Êó¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬2»î¹ç¤Ö¤ê52¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ª¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÊû¤°°ì·â¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¥È¥Ã¥×¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È1ËÜº¹¤Ë
¢¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¼¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¸áÁ°11»þ10Ê¬»î¹ç³«»Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖÅê¼ê¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢3»î¹çÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢1ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ë2ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢Á°Æü¤Î»î¹çÁ°¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡¢Ä¹Ç¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿º£µ¨10¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.53¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡¢°ìÊý¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ïº£µ¨11¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.50¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤òÌ³¤á¤¿¡£
1¡¼2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢·Þ¤¨¤¿5²óÎ¢¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢ÂçÃ«¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡Ý2¤«¤é5µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë52¹æ¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ëµåÃÄ¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜµòÃÏ¥é¥¹¥ÈÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ç¡¢Éé¤±¤ò¾Ã¤¹¡¢¤Ï¤Ê¤à¤±¤Î°ìÈ¯¤òÂ£¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¾Ð´é¤ÎÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤½¤Î5¡¼2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£