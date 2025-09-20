ºùÅÄÄÌ¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë½÷À¤Î¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©¡Ö¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éÉÔ°Õ¤Ë¡Ä¡×
9·î18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºùÅÄÄÌ¤¬¡¢¥°¥Ã¤È¤¯¤ë½÷À¤Î¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸³Ø¹»¤Î¸åÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦MC¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¤«¤é¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ó¤ÞÇÉ¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é½÷»Ò¤È¤«¸«¤Æ¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¡×¤È¡¢±ü¼ê¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºùÅÄ¡£
¤½¤ó¤ÊºùÅÄ¤Ï¡¢¡È¥°¥Ã¤È¤¯¤ë½÷À¤Î¹ÔÆ°¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤ÏÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¹¤´¤¯¤¹¤°ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ö¸½¾ì¤È¤«¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤Èµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ºÇ½é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤È¤«¤Ë¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤éÉÔ°Õ¤Ë¥¿¥á¸ý¤È¤«¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¡È¿´³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡£´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£