¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¼Ì¿¿¡§kouji / PIXTA¡Ë
º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¾¾Ê¿Äê¿®¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ïÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Äê¿®¤Ë¤Ï6¿Í¤Î¡È¿®Í§¡É¤¬¤¤¤¿
Å·ÌÀ2Ç¯¡Ê1782¡Ë¡¢¸å¤ËÆÁÀîËëÉÜ¤ÎÏ·Ãæ¤È¤Ê¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê1759¡Á1829¡Ë¤Ë¤¢¤ëÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£Å·ÌÀ2Ç¯¤È¤¤¤¦¤È¡¢Äê¿®23ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤È¤Ï²¿¤«¡©Äê¿®¤Î¼«½öÅÁ¡Ø±§²¼¿Í¸À¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤Îº¢¤è¤ê¡Ö¿®Í§¡×¡Ê¿®Íê¤Ç¤¤ëÍ§¡£º£É÷¤Ë¸À¤¦¤È¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡Ë¤ÈÂ¿¤¯¸ò¤ï¤ê¡¢¸òÎ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Å·ÌÀ2Ç¯¤Ï¡¢Äê¿®¤¬±ü½£Çò²ÏÈÍ¼ç¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÁ°Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£Äê¿®¤Î¸À¤¦¡Ö¿®Í§¡×¤¿¤Á¤È¤ÏÃ¯¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Á°·Ç½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜÂ¿ÃéäÖ¡ÊÎ¦±ü¹ñÀôÈÍ¼ç¡Ë¡¢ËÜÂ¿Ãé²Ä¡ÊÇÅËá¹ñ»³ºêÈÍ¼ç¡Ë¡¢¸ÍÅÄ»á¶µ¡ÊÈþÇ»¹ñÂç³ÀÈÍ¼ç¡Ë¡¢±üÊ¿¾»ÃË¡ÊËÁ°¹ñÃæÄÅÈÍ¼ç¡Ë¡¢ËÙÅÄÀµ¹ò¡Ê¶á¹¾¹ñµÜÀîÈÍ¼ç¡Ë¡¢¾¾Ê¿¿®µü¡Ê½Ð±©¹ñ¾å»³ÈÍ¼ç¡Ë¤é6¿Í¤Î¤³¤È¡£
Èà¤é¤Ï²Î¤ò±Ó¤ß¤¢¤Ã¤¿¤ê¡ÖÁ±¤ò´«¤á¤¿¤ê¡×¡ÊÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤ò´«¤á¤¿¤ê¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÄê¿®¤Î¿ÆÍ§¤ÎÃæ¤ËÌäÂê»ù¤È¤â¸À¤¨¤ë¿ÍÊª¤¬¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¡¢½Ð±©¹ñ¾å»³ÈÍ¼ç¤Î¾¾Ê¿¿®µü¤Ç¤¹¡£¿®µü¤Ï±äµý3Ç¯¡Ê1746¡Ë¡¢¾¾Ê¿¿®¾¤ÎÃäÃË¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£
Éã¤Î»àµî¤Ë¤è¤ê¡¢ÊõÎñ11Ç¯¡Ê1761¡Ë¤Ë²ÈÆÄ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âçºä²ÃÈÖ¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿®µü¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÌäÂê»ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Äê¿®¤¬µ¤¹¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿®µü¤Ï¸µ¡¹¡ÖÊüÆ¢¡×¤Ç¤¢¤ê¡ÖÂçºäºßÈÖÃæ¤â¹Ô¤¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¿®µü¤¬Ì³¤á¤ò½ª¤¨¤ÆÂçºä¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²È¿Ã¤Ï¿®Éþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¸«·ó¤Í¤¿ËÜÂ¿ÃéäÖ¤ä¸ÍÅÄ»á¶µ¤¬¡¢¿®µü¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¡Ö¤³¤Î¸å¤Ï¹Ô¤¤¤òÀµ¤·¡¢Ä¾¸À¤ò¤¤¤¦Í§¤òÆÀ¤Æ¡¢¿´¤Î½¤¹Ô¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²þ¿´Àë¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤È¿®µü¤Ï¸µÍè¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÂ¿ÃéäÖ¤¬Äê¿®¤Ë¿®µü¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÂ¿ÃéäÖ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢±Ñî²¤ÎÍÀ¤ì¹â¤¤Äê¿®¤È¿®µü¤¬Í§¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿®µü¤Ë¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÃéäÖ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¿®µü¤âÄê¿®¤È¸òÎ®¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢Äê¿®¤Ï¡Ö»ä¤ÏÉÔºÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¤Î±×¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤é¸ò¤ï¤ê¤ò¶Ø¤¸¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿®µüÄ«¿Ã¤ÎË¾¤ß¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤¬¡¢º£¸å¡¢¿®µü¤¬ºÆ¤ÓÉ÷Î®²È¤ÎÅÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢»ä¤Ï¤è¤¯´Ò¤á¤Þ¤¹¡£´Ò¤á¤ÆÊ¹¤Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤ËÀä¸ò¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¤â¤è¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃéäÖ¤ËÅÁÃ£¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Äê¿®¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¿®µü¤ÏÂç¤¤¤Ë´î¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢Î¾¼Ô¤Ï¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£¿®µü¤ÏÄê¿®¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê¿®Íê¤·¡¢¾ÞÈ³¤ä·ÐºÑ¡¢½ÐÆþ¤ê¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢Äê¿®¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äê¿®¤Ï¿®µü¤Ë·±²ü¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ò½ñ¾õ¤Ë¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¿®µü¤ÏÂç¤¤¤Ë´¶¼Õ¡£
2¿Í¡ÊÄê¿®¤È¿®µü¡Ë¤Î´Ø·¸¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¹¥¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÂ¿ÃéäÖ¤â¡Ö¿®µüÄ«¿Ã¤Ï¡¢¿¿¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ö¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¿®µü¤ÏÄ»¤ò¹¥¤à¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬Äê¿®¤Î¼ª¤ËÆþ¤ë
¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢¿®µü¤ÎÉÔ²º¤Ê±½¤¬Äê¿®¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿®µü¤ÏÄ»¤ò¹¥¤à¡£¤½¤ì¤â´ñÄ»ÄÁ¶Ù¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦É÷Ê¹¤Ç¤¹¡£Äê¿®¤Ï½é¤á¡¢¤½¤Î±½¤ò¿®ÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ê°Ü¤êµ¤¤Î¿®µü¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤·¤ä¡Ë¤È¤¤¤¦¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¿®µü¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï°á¿©¤Î¤³¤È¤µ¤¨¡¢¼ÁÁÇ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¡£ÄÁ¶Ù¤Ê¤Éµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤ÈÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¿®µü¤Ï¡ÖÀ¤´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£°á¿©¤Î¤³¤È¤ò¿µ¤Þ¤·¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·¯¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤É¤¦¤·¤ÆÄ»¤Ê¤ÉÇã¤ª¤¦¤«¡×¤Èµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÄê¿®¤Î¼ª¤Ë¤Ï¡Ö¿®µü¤ÏÄ»¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸ÍÃæ¤ÎÌ¾Ä»¤òÂ¿¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿®µü¤ÎÂ¾¤Ë¤Ê¤·¡×¤Ê¤É¤ÎÎ®¸À¤¬ÉÑ¡¹¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Äê¿®¤Ï¿®µü¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤·¤¿Î®¸À¤ò¿®¤¸¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ùµ¿¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â·¯»Ò¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄ¾¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¿®µü¤Ï¡Ö¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä»¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ëµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¿®µü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤ËÄ»¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä»¤ò¾¦¤¦¼Ô¤ËÄê¿®¤¬¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿®µü¤ÎÄ»¹ØÆþ¤Ï¡ÖÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤³¤È¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Àä¸ò¤òÀë¸À
¤½¤Î»ö¤òÊ¹¤¤¤¿Äê¿®¤ÏËÜÂ¿ÃéäÖ¤È²ñ¤¤¡Ö½é¤á¤Æ¡¢¿®µü¤È¸ò¤ï¤ê¤·»þ¤â¡¢¸µ¤Î¤è¤¦¤Ë°¤·¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢Àä¸ò¤¹¤ë¤È¿½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä»¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¿®µü¤Î²È¿Ã¤ÏÃáÏ½¤â¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£»ä¤¬¿®µü¤ò´Ò¤á¤¿»þ¤â¡¢Èà¤Ïµ¶¤ê¤ò¸À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¿«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ»ä¤Ï¿®µü¤ÈÀä¸ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¹ð¤²¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÃéäÖ¤ÏÄê¿®¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£Äê¿®¤Ï¿®µü¤Ë½ñ¾õ¤òÁ÷¤ê¡¢¸ò¤ï¤ê¤òÀä¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½ñ¾õ¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¸ò¤ï¤ê¤òÀä¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ëµ®Êý¡Ê¿®µü¡Ë¤¬º£¸å¡ÖÌÀ·¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²È¤ÎÈÍÖ¢¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¤è¤½¤Ê¤¬¤é¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çº©¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤½¤Î²¸¤ò¼Õ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Äê¿®¤Î¸µ¡Ö¿®Í§¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Äê¿®¤Î¿ÍÊÁ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëÁÞÏÃ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿®µü¤Ï±£µï¸å¤â²ÚÈþ¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÅÙÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤¿À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
（萱田 亢一郎：歴史学者、作家、評論家）