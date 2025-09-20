¡ÖÄ¹ÅÄßº¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿GK¡×¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó´´Éô¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëGKÇäµÑ¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ
ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¡¢U-21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¤ÎÄ¹ÅÄßº¤³¤È¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡£
Èà¤Ï¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤âÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ëÄ¹ÅÄ¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÎÀµGK¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î¼é¸î¿À¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼¤¬º£²Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¤½¤Î¸å³ø¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ì¥á¥ó¥¹¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡ØTransfermarkt¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤ÊGK¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÂ¸µ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¶þ»Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢²æ¡¹¤ÏÂçÃÀ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈë¤á¤¿GK¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Ë¥«¡¼¥ë¡¦¥Ï¥¤¥ó¤âÊä¶¯¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ÐºÑÅª¤Ê¾ò·ï¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅ¬ÀÚ¤Ê¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃå¤¯¤¿¤á¤Î¸°¤À¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤â¥Ä¥§¥Ã¥Æ¥é¡¼¤âËþÂ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢23ºÐ¤Î¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢ÂåÉ½GK¥Ï¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¡£