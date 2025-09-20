◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

男子２０キロ競歩で、世界記録保持者の山西利和（愛知製鋼）は１時間２２分３９秒で２８位だった。今年２月に世界記録を樹立し、２大会ぶりの金メダルが期待されたが、約１６キロで警告が３枚出て、２分間、ペナルティエリアに入ることに。メダル争いから脱落した。レース後は「前半は注意が少なかったので、慢心があったかと思います。感覚と見え方が合ってなかったのかなと思います」と振り返った。

序盤から冷静に先頭集団の前方でレースを進め、１３キロは首位で通過。８人の集団の中で身を潜めながらスパートをうかがい、１５キロの給水地点で一気にペースを上げ、前に出た。攻めの歩きでグングンスピードを上げたが、そこで３枚目の警告が出た。

レース後は日本陸連の谷井孝行競歩担当ディレクターが取材対応。「本当に、攻めた結果だと思います。攻めた中で、自分のパフォーマンスを出そうという、そういう結果だと思います」と絞り出すように話した。「強化の中で、もっといろいろなことをやってあげられれば良かったと、自分としても反省してます。次の強化につなげていきたい。メダルを目指すレースをしてくれましたし、真摯（しんし）に取り組んでくれて、非常に頑張ってくれました」とうなずいた。

山西は１９年ドーハ世界陸上、２２年オレゴン世界陸上で優勝。３連覇を狙った２３年ブダペスト世界陸上はまさかの２４位に沈み、昨年のパリ五輪は出場も逃した。それでも自身と向き合いながら地道に鍛練を重ね、苦手だった厚底シューズにも対応。今年２月、東京世界陸上の代表選考を兼ねた日本選手権（神戸）で１時間１６分１０秒の世界新記録で４大会ぶりに優勝し、勢いを持って大一番へ臨んでいた。