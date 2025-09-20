９月２０日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル＝１４頭立て）は、西村淳也騎手が乗った単勝２番人気のグッドピース（牡２歳、栗東・高野友和厩舎、父キングマン）が好位追走から直線に入ると、鋭く伸びて抜けだし、２着馬に２馬身半の差をつける圧巻の内容で勝利した。上がり３ハロンは３３秒２の切れ味だった。２着は４番人気メイプルハッピー（亀田温心騎手）。半馬身差の３着に７番人気のマカナアネラ（北村友一騎手）が入った。勝ちタイムは１分３５秒１（良）。

母フィドゥーシアはオープンで活躍し、その母はスプリントＧ１を勝ったビリーヴがいる良血馬。

西村淳騎手は「いい馬です。何でもできる感じ。関係者が大事に育ててきた印象です。すごく乗りやすい」と絶賛した。

高野調教師は「期待している馬だったので、ちゃんと走れるかどうかと思っていました。新馬としては上手に走ってくれた。しまいもちゃんと動いていました。性質がいいし、能力もあります。センスもいい。オーナーと相談して、今後を考えます」とほっとした表情だった。