◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月19日 ロサンゼルス）

今季限りでの現役引退を発表したドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦に先発。観客席には第5子を妊娠中の妻エレンさんの姿もあり、夫の勇姿を見て号泣する姿にもらい泣きするファンが相次いだ。

カーショーが初回のマウンドに上がって満員のファンからスタンディングオベーションを受けると、4人の子供とお腹に第5子を妊娠中のエレンさんは早くも涙腺崩壊。また、カーショーが5回途中で大歓声の中、マウンドを降りると再び号泣している様子が中継に映し出された。

SNSではエレンさんの姿にもらい泣きするファンが続出。SNSでは「奥さんの表情を見たら泣いてしまうわ」「カーショーの奥さんが泣いてるの見てもらい泣きしちゃう」「奥さんの涙にウルッときてしまった」などと書き込むファンがいた。

レギュラーシーズン最後となる本拠での登板。ドジャース一筋18年、通算222勝のレジェンドはウォームアップ時から観衆の大声援を受け、試合開始直前にはそのボルテージは最高潮に達した。カーショーは観戦した家族に微笑み、投げキッス。スタンディング・オベーションに送られてマウンドに向かった。応援ムード一色の中、大ベテランは全力で腕を振った。

前回登板の9月13日（同14日）の同カードでは初回に4被安打、2四球と乱れ、4失点。その後は立ち直ったが、3回5安打4失点でマウンドを降りた。直近6試合の登板で5度の初回失点となったが、経験、実績とも豊富な大ベテランが慌てることはなく、試合をつくるために奮闘した。