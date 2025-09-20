◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

女子２０キロ競歩で、４回目の出場となった藤井菜々子（エディオン）が１時間２６分１８秒の日本新記録で銅メダルを獲得した。自身が今年２月にマークした従来の日本記録（１時間２６分３３秒を１５秒更新。猛追してきた４位のトレス（エクアドル）をぎりぎりで抑え、同タイムの接戦を制した。藤井は、エディオンの元監督で８月２２日に急逝した川越学さん（享年６３）を思い、左胸に喪章をつけて出場。川越さんの後押しを受けるように、魂の歩きを続けて、日本女子競歩史上初の快挙を成し遂げた。

全ての競歩種目が終わり、日本陸連の谷井孝行競歩担当ディレクターが取材対応。藤井の快挙について「自身の最大のパフォーマンスを発揮してくれた」と高く評価した。藤井は昨年のパリ五輪では直前の負傷もあり３２位と惨敗したが、挫折を乗り越え、自国開催の大舞台で躍動した。「自分自身の競技と向き合って一生懸命頑張ってくれた。すごく感動したし、自分自身もすごくうれしかった。思わずちょっと涙が出そうになってしまった」と話した。

金メダルは１時間２５分５４秒でスペインのペレスで２大会連続３５キロとの２冠を達成。銀メダルは１時間２６分６秒でメキシコのゴンザレス。世界陸上６回目の岡田久美子（富士通）は１時間３０分１２秒で１８位、世界陸上２回目の柳井綾音（立命大）は１時間３５分４４秒で３７位だった。

男子は初出場の吉川絢斗（サンベルクス）が１時間１９分４６秒で７位入賞。３５キロ競歩にも出場した丸尾知司（愛知製鋼）は９位。３度目の優勝を期待された山西利和（愛知製鋼）は警告３回を受けて２分間のペナルティーが響き、２８位に終わった。