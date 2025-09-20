◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月19日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた第3打席で2試合ぶりの52号を放ち、ナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーに1本差に迫った。

1―2と劣勢の5回2死一、二塁で大谷がバットで魅せた。左腕レイの前に第2打席まで2打席連続中飛に打ち取られていたが、3打席目でついに捉えた。カウント2―2から外角高めの速球を捉えると、打球は左翼ポール際へ飛び込む逆転3ラン。この日がレギュラーシーズン本拠最終登板となる左腕カーショーの黒星を消す一発に満員の本拠は大熱狂となった。

直近12本は全てソロ本塁打だったが、2ランを放った8月6日のカージナルス戦以来13発ぶりの有走者での一発となった。また、ベッツにも一発が生まれ、リードを3点に広げた。

ナ・リーグ本塁打王争いは53本でトップを走るフィリーズ・シュワバーと一騎打ちの様相。1年前の9月19日は伝説の「50―50（50本塁打、50盗塁）」と自身初のポストシーズン進出を決めた思い出の日。そんな日に再び一発を放ち、シュワバーについに1本差に迫った。

前日に通算222勝のレジェンド左腕・カーショーが今季限りでの現役引退を発表。レギュラーシーズン本拠最終登板となる尊敬する大先輩への惜別弾ともなった。