陸上の世界選手権東京大会は２０日、男子２０キロ競歩が行われ、２大会ぶりの金メダルを目指した世界記録保持者の山西利和（愛知製鋼）は１時間２２分３９秒の２８位だった。

（記録は速報値）

先頭集団が８人ほどに絞られていた１５キロ付近。ペースを上げたところで、３度目となる歩型違反の警告を受けた。近くのペナルティーゾーンに入り、２分間の待機を強いられる。「いけるかなと思っていったが、思った以上に（歩型違反に対する）自分の感覚と（審判からの）見え方があっていなかったのかなと思う」。２０１９年ドーハ大会、２０２２年オレゴン大会に続くメダルが大きく遠のいた。

再び歩き出したものの、４度目の警告を受ければ失格となる。記録すらなくなるリスクを背負いながらの歩行は精彩を欠いた。スタートからレースを引っ張ってきたかつての金メダリストは「前半は割と注意が少なかったので、それで慢心があったのかなと思う」と振り返った。

今年２月の日本選手権では１時間１６分１０秒の世界新記録を樹立し、メダルの有力候補と目されていたが、自国開催の舞台は不完全燃焼のまま幕を閉じた。「今後はちょっとどうなっていくか、わからない。難しいな…」。想定外の結末がにわかには受け入れられなかった。（デジタル編集部）