鈴木あきえ、第3子妊娠を報告 昨年に稽留流産経験していた「いかに奇跡の連続であるか」
【モデルプレス＝2025/09/20】タレントの鈴木あきえが9月20日、自身のInstagramを更新。第3子を妊娠していることを報告した。
【写真】鈴木あきえ、第2子妊娠時のふっくらお腹
鈴木は「私ごとですが この度、新しい命を授かりました」「今は安定期に入っており、お腹の中でポコッポコッと動く赤ちゃんに やさしく話しかける息子や娘の姿を見ては 心がふわっと温かくなる毎日です」と第3子の妊娠と近況を報告。「実は 今回の妊娠に至る前に 昨年稽留流産を経験し 命の尊さや儚さ、妊娠出産がいかに奇跡の連続であるかということ、そして赤ちゃんには赤ちゃんのタイミングや事情があるのだなということを改めて感じました」と明かし、「小さな命が私たち家族に教えてくれたことはとても大きかったです。と同時に、我が子がお空にかえってしまうという悲しい経験をされた方は決して少なくないんだということも知りました」とつづった。
そして「この事は特にSNSでお伝えする予定はなかったのですが 私自身辛かった時に、経験者である周りのお友達や 同じ経験を発信されてる方の投稿にとても励まされたので お伝えすることにしました」と公表に至った理由も説明。「3度目の出産となりますが、まずは元気な赤ちゃんを無事迎えることができるように 私自身もリラックスした気持ちで妊娠生活を送っていけたらと思っております。（…と言いつつ、上の子達との日々はリラックスとは真逆ですが。笑）」とし、仕事については「体調と相談しつつ 可能な範囲で務めさせていただけたらと思っておりますので 今後ともよろしくお願い致します」と伝えた。
鈴木は1987年3月12日生まれ、東京都出身。Eテレ「大！天才てれびくん」MCレギュラーや、TBS「王様のブランチ」リポーターなどで活躍。プライベートでは、2017年3月にかねてより交際していたテレビ番組ディレクターと婚約を発表し、6月に入籍を報告。2018年9月に第1子、2020年12月には第2子を出産した。（modelpress編集部）
◆鈴木あきえ、第3子妊娠
