局地的な豪雨が相次ぐ中、車の運転で注意が必要なのがアンダーパスの冠水です。危険な場所の対策は？

東京・千代田区にある東京国道事務所の道路情報室。モニターに映し出されているのは国道1号や15号など都心部の主要国道、冠水がおきやすい場所などの監視をおこなっています。

国交省東京国道事務所 石粼睦副所長

「雨が降ったときは、こちらのカメラを活用することで、速やかに現地の表示板に通行止めや、通行注意といった表示を行う」

さらに深夜の国道でおこなわれているのが、アンダーパスの側溝にたまったゴミや泥の清掃作業です。

こうしたゴミは冠水の大きな原因になるため、東京国道事務所では梅雨と秋の大雨シーズンの前に清掃作業をおこなっています。

国交省東京国道事務所 石粼睦副所長

「沿道からの砂、チリやほこり、落葉樹等の葉っぱ、そういうものが排水溝に堆積しているところが多くなっている」

しかし今月、首都圏を襲った局地的豪雨でも東京港トンネルが冠水。

1時間に100ミリ以上。排水能力を大きく超える雨が多くなる中、私たち自身も危険な場所を事前に知って冠水に巻き込まれないようにすることが大切です。

この渋谷駅前も注意が必要なアンダーパスの1つ。国土交通省関東地方整備局では管内の1都8県で冠水の危険がある注意箇所をホームページで公開しています。

国交省東京国道事務所 石粼睦副所長「台風や大雨の際は、視界の不良やブレーキが利きにくくなるので、一時的に運転を控えていただくか、どうしても運転しなければならない場合は十分に冠水の情報を収集して注意して走行をお願いしたい」