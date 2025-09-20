みなさんは、学生時代に「あの芸能人が将来の相談に乗ってくれたら」と思ったことはありますか。中高生に「将来のことを相談したいと思う有名人」を尋ねたところ、男子ではYouTuberのHIKAKINさんが、女子ではタレントのマツコ・デラックスさんが1位になりました。



この調査は、ソニー生命保険会社が、全国の中高生1000人（中学生200人・高校生800人）を対象として、2025年6月に実施したものです。



「将来のことを相談したい」と思う有名人は、男子の1位はYoutuberのHIKAKINさん（19人）、女子の1位はタレントのマツコ・デラックスさん（16人）でした。



男子は2位にメジャーリーガーの大谷翔平さん（13人）、3位がお笑いタレントの明石家さんまさん（9人）。女子は2位が同率で大谷翔平さん・タレントのアンミカさん・歌手の大森元貴さん（いずれも7人）となりました。



1位に挙げられた理由として、HIKAKINさんは「困難も成功も知っていそうだから」や「優しくアドバイスしてくれそうだから」という回答がみられました。マツコ・デラックスさんは「思ったことをはっきり伝えてくれて相談に乗ってくれそうだから」や「ほしい言葉をくれる気がするから」という意見が寄せられました。



なお、全体の1位はHIKAKINさん、2位は同率で野球選手の大谷翔平さんとマツコ・デラックスさんでした。



次に、「推したい」と思うアーティスト・アイドルについて尋ねたところ、全体の1位はバンドのMrs.GREEN APPLE（66人）でした。



男女別でも1位を獲得しており、男子は37人、女子は29人が名前をあげています。理由としては、「歌詞が元気づけてくれるから」（男子中学生）や「常にファンのことを第一に考えているから」（女子高校生）、「音楽で遊んでいるから」（女子中学生）、「自分たちの信念に基づき、精力的に活動しているから」（男子高校生）などが見られました。



全体の2位は嵐で28人、3位は僅差でSnow Manで27人でした。なお、男女別の結果を見ると、男子の2位は嵐で15人、3位が米津玄師で11人の票を得ました。女子の2位はSnow Manで18人、3位は嵐で13人の票を獲得しています。



【出典】

ソニー生命保険会社「中高生が思い描く将来についての意識調査2025」